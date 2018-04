Gespräche über Gott und die Welt

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Er ist seit Jahren ein beliebter und unterhaltsamer Moderator sowie einer der umstrittensten Politiker Deutschlands. Gregor Gysi. Mit ihm startet die Stiftung Stift Neuzelle am nächsten Freitag mit Höchsttempo ins Jubiläumsjahr „750 Jahre Kloster Neuzelle“, in dem unter dem Motto „Dem Himmel nahe“ ganzjährig ein hochkarätiges Kulturprogramm geboten wird. „Eine Gesprächsreihe mit Gregor Gysi im Kloster Neuzelle“ lautet der Titel der Veranstaltungsreihe, die bis November fünf Mal stattfinden wird. Gregor Gysi wird mit interessanten Gästen aus Religion und Politik über „Gott und die Welt“ philosophieren. Im Refektorium des Klosters können sich die Besucher auf einen anregenden und inspirierenden Austausch freuen.

Was bedeutet Spiritualität im 21. Jahrhundert? Dieser Frage wird Gregor Gysi am 27. April zunächst mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und darauffolgend mit Bischof Wolfgang Ipolt, dem Pädagogen und Autor Philipp Möller („Gottlos Glücklich“), Pfarrer Rainer Maria Schießler (Zu den heiligen zwölf Aposteln – München) und dem Autor sowie Bischof Markus Dröge scharfsinnig nachgehen.

„Gregor Gysi ist als Gesprächspartner überparteilich und kosmopolitisch, intellektuell und schlagfertig. Ende Januar 2017 überraschte er in der Sendung Markus Lanz mit Einsichten zu Kirche und Gott. Er fürchte eine gottlose Gesellschaft und gestand allein den beiden christlichen Kirchen zu, allgemeingültige moralische Werte zu formulieren und zu verbreiten“, teilt die Stiftung Stift Neuzelle mit. Für viele sei das eine neue Erkenntnis des bekennenden Atheisten Gysi gewesen, der in einer zunehmend wirtschaftlich und gesellschaftlich auseinanderfallenden Welt eine Institution mit Breitenwirkung suche, die geeignet sei, moralische und ethische Werte neu zu prägen und zu einem neuen Grundkonsens in der Gesellschaft zu führen.

In diesem aktuellen Spannungsfeld werden die Neuzeller Gespräche zu „Gott und die Welt“ stattfinden. „Der konfessionelle und religiöse Hintergrund der Grundthemen ist gewollt und gewünscht“, so die Stiftung Stift Neuzelle.

Ganz neu ist das Terrain für Gregor Gysi nicht. Legendär ist seine Gesprächsreihe im Deutschen Theater in der Berliner Schumannstraße zur sonntäglichen Matineezeit, die er im Jahr 2003 begann und die im Kabarett-Theater Distel ihre Fortsetzung fand.

Gespräche mit Gregor Gysi: 27.4., 19 Uhr; 25.5.; 29.6.; 24.8.; 3.11., Tickets unter Telefon 033652 6102