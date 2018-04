Drei neue Wagen für die Feuerwehr

Elke Lang

Storkow Sie standen am Mittwoch mit makellos glänzendem Lack für eine gute halbe Stunde nebeneinander auf dem Hof der Burg Storkow und wurden begeistert bestaunt: drei neue Mannschaftstransportwagen für die Ortsteilfeuerwehren Storkow, Philadelphia und Görsdorf. „Wir wollten sie eigentlich zum Stadtausscheid am 26. Mai in Bugk übergeben, aber dann hätten die Kids ja noch so lange warten müssen“, kommentierte lächelnd Stadtwehrführer Frank Ebert. Für Storkow ist das 20 Jahre alte Fahrzeug durch einen Ford Transit Custom, Baujahr 2017 im Wert von 30 000 Euro ersetzt worden und in Philadelphia das 13 Jahre alte Fahrzeug durch einen Citroen Jumper, Baujahr 2016 im Wert von 33 000 Euro. Die Ortsteilfeuerwehr Görsdorf hatte bei 27 aktiven Mitgliedern und 18 Jugendlichen bisher überhaupt keinen Mannschaftstransportwagen.

Nun können die Görsdorfer glücklich sein über einen Ford Transit Custom, Baujahr 2017 im Wert von 21 500 Euro. „Für Görsdorf war es nicht so einfach, den Wagen zu bekommen“, erzählte Frank Ebert. „Mir sind dabei viele graue Haare gewachsen, aber nun ist er da.“ Auch Görsdorfs stellvertretender Ortsvorsteher Bernd Dreier ist glücklich. Er bedankte sich beim Ortsbeirat und beim Dorfclub für die Unterstützung. Während die Wagen für Storkow und Philadelphia über Leasing finanziert werden, stecken in dem Görsdorfer Modell 10 000 Euro aus Lottomitteln des Landes. „Unser Tobias Frind hat dafür persönlich bei Ministerpräsident Dietmar Woidke vorgesprochen“, berichtete Bernd Dreier mit Hochachtung. Auch hob er den hohen Anteil von 8300 Euro an Spenden hervor, besonders durch die Firma REA GmbH Spreenhagen. So betrug der Eigenanteil nur noch etwas über 3200 Euro. „Jetzt müssen wir nicht mehr so viel mit privaten Fahrzeugen zum Einsatz fahren“, erklärte der Görsdorfer freudig.

Mit dem reinen Fahrzeugpreis war es noch nicht getan. „Für jeden Mannschaftstransportwagen sind noch rund 10 000 Euro für den Einbau der Funkanlage, der Sondersignalanlage und der Beklebung dazugekommen“, so der Stadtwehrführer.

Die Fahrzeuge für Philadelphia und Görsdorf werden nicht nur von den Mitgliedern des Ortes genutzt, sondern auch von den Ortsteilwehren des ganzen Bereichs Nord, also insgesamt von sieben Ortsteilen. Alle drei Wagen sind vor allem ganz wichtig für die Jugendfeuerwehren. Und so zögerten die Kids auch nicht lange, sondern kletterten in die Wagen hinein, um die Sitze auszuprobieren. Zum Abschluss der feierlichen Schlüsselübergabe mit Bürgermeisterin Cornelia Schule-Ludwig an die Ortswehrführer Ingo Kittler (Storkow) und Rocco Senst (Philadelphia) sowie den Löschgruppenführer André Pfeifer (Görsdorf) wurde bei allen drei Fahrzeugen das Martinshorn und das Blaulicht angeschaltet. (el)