Sachsendorf ist jetzt Flur 12

Ines Weber-Rath

Sachsendorf (MOZ) Seit dem 1. April gilt für den Lindendorfer Ortsteil ein neues Kataster. Es liegt vorerst in Form des an dem Tag in Kraft getretetenen Bodenordnungsplanes vor. Das Katasteramt des Landkreises muss ihn jetzt erst übernehmen. „So lange ist das Landesamt für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung die Kataster führende Stelle für Sachsendorf“, weiß Karsten Richter aus dem Bauamt des Amtes Seelow-Land. Er hat das Bodenordnungsverfahren für die Sachsendorfer Ortslage für die Kommune begleitet.

Dass die Neuordnung der Grundstücke im Dorf 2012 nach fünf Jahren aus dem Bodenordnungsverfahren Sachsendorf-Seelow Ost heraus gelöst wurde, hat sich gelohnt: „Wir sind mit dem Ort rund anderthalb Jahre schneller gewesen als in der Feldlage“, resümiert Richter.

Er ist mit dem Ergebnis zufrieden: Endlich passen die Eigentumsverhältnisse zu den Nutzern oder Baulastträgern, zum Beispiel der Straßen und Gehwege. Nicht nur die Ortsdurchfahrt der Landesstraße und der Gehweg daran, auch die Grundstücke der ehemaligen Kita und Schule verliefen zuvor zum Teil über private Grundstücke.

Über Landtausch und – wo das nicht möglich war – über eine finanzielle Abfindung sind die Grundstücke im Zuge des Verfahrens neu geordnet worden. Bis auf einen Eigentümer, der sein Grundstück partout nicht verändert haben wollte, seien alle Sachsendorfer Beteiligten des Verfahrens mit der Lösung zufrieden, sagt Richter.

Neue Grenzsteine gibt es allerdings noch nicht. Denn während die neue Grenzfeststellung kostenfrei für die Landeigner erfolgte, müssten diese für das Neu- oder Umsetzen der Grenzsteine selbst aufkommen.

Mit dem Bodenordnungsplan und neuen Kataster bekommen die Sachsendorfer nicht nur eine neue Flur und neue Flurstücksnummern: Statt zuvor Flur 1 bis 4 liegen alle Grundstücke im Dorf jetzt in der Flur 12. Auch historische Bezeichnungen kehren amtlich zurück. So heißt der Gutspark auch im Kataster wieder Gutspark. Zu DDR-Zeiten trug das Areal nur den Straßennamen Rudolf-Breitscheid-Straße. Und: Die Amtsverwaltung kann jetzt für den Gehwegbau an der L332 korrekte Anliegerbeitragsbescheide versenden.(ir)