Von Stoff über Wolle bis zu Knöpfen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Während in der Königstraße mehrere Geschäfte in den vergangenen Jahren geschlossen haben, hält sich Brigitte Gesch mit ihrem Kreativ-Shop tapfer. Mittlerweile seit zehn Jahren bietet die heute 62-Jährige ein buntes Angebot an Strick- und Nähzubehör, Wolle und Stoffe feil. Und das stets gut gelaunt und mit einem freundlichen Lächeln.

Genau das findet Ramona Weyel so toll an Brigitte Gesch. Die Bad Freienwalderin ist seit vielen Jahren Kundin bei ihr. Sie habe gerade eine Hose abgeholt, bei der ein Reißverschluss eingesetzt werden musste, erzählt sie am Mittwochvormittag. „Ich habe sie noch nie unfreundlich erlebt“, sagt Ramona Weyel. „Wir können froh sein, dass Brigitte Gesch da ist“, so die Kurstädterin, die es vor allem schätzt, dass die Geschäftsfrau auch in ihrer Freizeit noch an der Nähmaschine sitzt, um Kundenaufträge abzuarbeiten.

Dabei ist Brigitte Gesch keine gelernte Schneiderin. Das habe ihr ihre Mutter beigebracht, als sie als Kind herzkrank wurde. „Dafür bin ich ihr noch heute sehr dankbar“, meint die 62-Jährige. Heute erledigt sie vor allem sämtliche Arbeiten in der Änderungsschneiderei. Aktuell unter anderem für die Jugendweihe-Teilnehmer. Da sei mal das Kleid zu weit, mal die Hosenbeine zu lang. Kleider selbst nähen könnte sie zwar, doch das sei angesichts fehlender Zeit nicht machbar. Nicht zuletzt muss auch sie darauf achten, dass das Geschäft, das sie am 5. Mai 2008 in der Königstraße eröffnet hat, rentabel bleibt. Das sei nicht immer einfach, gesteht Brigitte Gesch. „Doch ich bin stolz, dass ich zehn Jahre durchgehalten habe. Das schafft nicht mehr jeder“, sagt sie und bedauert, dass in der Königstraße so viele Geschäftsinhaber bereits aufgegeben haben. Mit ihrem Vermieter habe sie Glück. Die Miete sei erschwinglich. „Aber hätte ich mich nicht immer darum bemüht, etwas Neues anzubieten und den Service aufrechtzuerhalten, dann hätte ich es wohl nicht geschafft“, glaubt sie. Zuletzt konnte sie vor fünf Jahren die Verkaufsfläche vergrößern und damit das Angebot erweitern – mit Stoffen. Ein ganzes Regal ist voll mit farbenfroher Meterware. Es gebe wieder Frauen, die selbst nähen, hat sie einen neuen Trend ausgemacht. „Vornehmlich für ihre Kinder. Manche nähen auch für sich ein Kleid“, weiß Brigitte Gesch. Natürlich kann sie dann mit Rat und Tipps zur Seite stehen. Nähkurse allerdings gibt sie nicht mehr. Die seien nicht so angenommen worden.

Mit kleinen Überraschungen will sich Brigitte Gesch in der Woche vom 7. bis 11. Mai bei ihren Kunden für ihre Treue in den zehn Jahren bedanken.(hei)