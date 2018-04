Simone Lange, die Kandidatin der Unzufriedenen

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Noch vor zwei Monaten kannte kaum jemand Simone Lange. Doch mit beharrlicher Pressearbeit und einer Tour durch 20 deutsche Städte hat die Flensburger Oberbürgermeisterin auf sich aufmerksam gemacht. Sie profiliert sich als Kandidatin der unzufriedenen SPD-Mitglieder – und glaubt an ihren Sieg.

Simone Lange verliert ihr gewinnendes Lächeln einfach nicht. Nicht, als ihr ein Genosse klipp und klar sagt, dass sie sowieso keine Chance hat. Nicht, als eine Genossin verlangt, Andrea Nahles aus der Partei zu werfen. Und auch nicht, als nach 22 Uhr immer noch sieben Namen auf der Frageliste stehen. Es ist ein Montagabend in Berlin-Pankow. Für Lange ist es der 16. Termin ihrer Deutschlandtournee. Um sich an der Basis bekannt zu machen, besucht sie mehr als 20 Städte in ganz Deutschland. So beharrlich sie bei diesen Terminen und bei den zahllosen Interviews dazwischen lächelt, so beharrlich behauptet sie auch, dass sie die nächste Chefin der SPD wird.

Simone Lange ist die Kandidatin der Unzufriedenen. Seitdem die 41-jährige Flensburger Oberbürgermeisterin im Februar bekannt gegeben hat, dass sie Nachfolgerin von Willy Brandt und Martin Schulz werden will, versammelt sie jene in der SPD um sich, die sich von der Parteispitze nicht mehr mitgenommen fühlen. „Früher haben wir Flügelkämpfe geführt, links gegen rechts. Heute kämpft der Kopf gegen den Körper“, beschreibt die gebürtige Thüringerin die Lage. Sie wolle diese Unterscheidung gar nicht, sagt sie. Stattdessen will sie, dass der Streit endlich wieder inhaltlich geführt wird. „Das war ja einer der Beweggründe, die mich zur Kandidatur bewogen haben.“

Damit fordert Simone Lange nicht nur Nahles heraus, sie legt sich mit dem gesamten Parteivorstand an – und der reagierte zunächst mit Schweigen. „Ich habe eine gewisse Sprachlosigkeit wahrgenommen“, sagt Lange und erklärt das mit der „völlig neuen Situation für die Partei“. Mittlerweile sei der Umgang aber „ordentlich“. Sie habe zwar Andrea Nahles’ Handynummer, zu einem Kaffeetrinken ist es aber nicht gekommen. „Ich glaube, an mir liegt es nicht“, sagt sie.

Lars Klingbeil begrüßt immerhin, dass die Delegierten eine echte Auswahl haben. „Ich rechne aber damit, dass Andrea Nahles mit einem deutlichen Ergebnis gewählt wird“, versichert der Generalsekretär. Die Fraktionsvorsitzende habe die Professionalität, die Durchsetzungskraft und die richtigen Pläne, um die SPD wieder stark zu machen.

Das behauptet auch Lange von sich. „Ich habe Erfahrung aus dem echten Leben: als Polizeibeamtin und als Oberbürgermeisterin von Flensburg“, wirbt sie für sich. „Ich kann sehr gut organisieren.“ Inhaltlich positioniert sich Lange links von Nahles: Schluss mit Hartz IV, mehr Geld in die Kommunen, Schluss mit den Russland-Sanktionen, sie streichelt die Seelen der unzufriedenen Basis-Sozialdemokraten. Auch die Große Koalition hat Lange abgelehnt. Als Parteichefin wolle sie trotzdem gut mit den Befürwortern in der SPD-Spitze zusammenarbeiten, versichert sie.

Simone Lange geht tatsächlich davon aus, mehr als die Hälfte der Delegierten mit ihrer Rede in Wiesbaden zu überzeugen. Andere in der Partei hielten schon 30 Prozent für eine schwere Hypothek für Andrea Nahles. Zur Erinnerung: Als die SPD-Delegierten im Januar in Bonn über die Aufnahme von Groko-Verhandlungen abstimmten, versagten 44 Prozent der Parteiführung die Gefolgschaft.