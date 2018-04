Bombenentschärfung am Berliner Hauptbahnhof

Josefin Roggenbuck

Berlin (MOZ) Wegen einer Bombenentschärfung werden am Freitag Teile der Berliner Innenstadt zeitweise lahmgelegt. Experten wollen die nahe dem Hauptbahnhof entdeckte britische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ab circa 11.30 Uhr unschädlich machen. Wir informieren Sie live über den aktuellen Stand der Entschärfung.

+++ 09.45 Uhr +++ Kein Zimmerservice, kein Frühstück ans Bett - dafür gibt es von der Polizei Berlin aber einen persönlichen Weckruf.

Kein Zimmerservice, kein Frühstück ans Bett. Dafür persönlicher Weckservice unserer 22. EHu. Anwohner werden gebeten wegen der Entschärfung der #Weltkriegsbombe ihre Wohnungen zu verlassen. pic.twitter.com/9eBTbcO3FH — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. April 2018

+++ 09.30 Uhr +++ Im Hauptbahnhof heißt es über Lautsprecher: „Wir bitten Sie, den Bahnhof zu verlassen.“ Eine Polizeisprecherin sagt: „Wir klingeln und klopfen jetzt an den Wohnungstüren.“

+++ 09.20 Uhr +++ Zunächst werden die Wohnungen in den umliegenden Straßenzügen evakuiert, teilte Polizeisprecher Winfrid Wenzel mit. Dazu zählen: Fennstraße, Sellerstraße, Perleberger Brücke, Heidestraße, Lehrter Straße, Boyenstraße, Scharnhorststraße, Lesser-Ury-Weg und Teile der Habersaathstraße, Invalidenstraße, Kruppstraße und Seydlitzstraße. Außerdem sind auch der Hauptbahnhof, das Bundeswehrkrankenhaus, der Bundesnachrichtendienst und das Bundeswirtschaftsministerium betroffen. Jeder muss raus, niemand darf während der Entschärfung im Sperrkreis bleiben. Eine interaktive Karte hat die Feuerwehr Berlin erstellt.

Interaktive Karte zum Sperrkreis

+++ 09.00 Uhr +++ Die umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen beginnen. Der Ursprung allen Übels liegt in der Heidestraße, wo Feuerwerker des LKA für die Entschärfung bereit stehen. Die Polizei veröffentlichte dieses Bild auf Twitter:

+++ 08.45 Uhr +++ In gut einer Stunde geht nichts mehr am Hauptbahnhof. Die S-Bahn Berlin teilte auf Twitter mit: "Ab 10 Uhr entfällt der Halt der Züge in #Hauptbahnhof. Aus- und Einstieg nicht möglich. Von 11:30 bis ca 14 Uhr kein Zugverkehr zwischen #Friedrichstr. und #Tiergarten. Es wird Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet."

Mehr Informationen zum Schienenverkehr

+++ 08.30 Uhr +++ In Berlin haben die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Am Freitagmorgen sammelten sich die ersten Einsatzkräfte im Sperrgebiet in der Nähe des Hauptbahnhofs, wie ein Polizeisprecher schilderte. Per Twitter teilte die Polizei mit: "Ab 9 Uhr starten die umfangreichen Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen rund um die Heidestraße."