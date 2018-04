„Dann wird der arbeitende Deutsche empört sein“

Stefan Kegel und Guido Bohsem

Berlin (MOZ) Zum Interview erscheint FDP-Chef Christian Lindner offensichtlich gut erholt. Stefan Kegel und Guido Bohsemsprachen mit ihm über Russland, Syrien und die liberalen Frauen.

Herr Lindner, Ihre Partei war im Wahlkampf das Sinnbild der Einigkeit. Nun, in puncto Russland, kehrt der Streit zurück. Oder täuscht das?

Das täuscht. Wir sind einig, aber natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen in einer liberalen Partei. Zu Russland haben wir Mehrheitsbeschlüsse, die Wolfgang Kubicki in einem Aspekt neu aufrollen will.

Er hat sich als stellvertretender Parteichef und Bundestags-Vizepräsident für ein Ende der Sanktionen gegen Moskau ausgesprochen.

Die ganze FDP will neues Denken in der Russland-Politik. Eine Eskalationsspirale muss verhindert werden. Es gibt keine Lösung der Krisen auf der Welt und keine Stabilität in Europa ohne Russland. Wolfgang Kubicki will aber den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Davon hat er uns noch nicht überzeugt. Um das Verhältnis zu Russland zu entspannen, sollten wir stattdessen mehr Konsequenz, etwa in der Abwehr von Cyber-Attacken, mit neuen Dialogangeboten verbinden.

Und wie könnten die aussehen? Außenminister Heiko Maas will das ja auch.

Von Herrn Maas kenne ich nur die Forderung nach mehr Härte. Wir schlagen vor, Putin wieder in den Kreis der führenden Wirtschaftsnationen der Welt einzuladen, nicht als G8, aber im G7+1-Format. Nach den Verabredungen von Minsk hängt Entspannung stark auch von Fortschritten der ukrainischen Regierung ab, die Zusagen schuldig geblieben ist. Das muss abgekoppelt werden. Solche Angebote könnten Russland eine Positionsverschiebung erleichtern. Man kann diese Kooperation aber nur bewirken, wenn man konsequent auftritt. Sonst bestätigt man nur die Hardliner im Kreml, die denken, dass der Westen schwach ist.

Der Umgang mit Russland wird auch bei einer Lösung für Syrien eine Rolle spielen. Sogar in der CDU gibt es Stimmen, die direkte Verhandlungen mit Staatschef Assad fordern. Kann er ein Partner in einem Friedensprozess sein?

Syrien zu befrieden, wird nicht mit Militär möglich sein, sondern nur mit Diplomatie. Wir begrüßen, dass es solche Initiativen nun gibt. Ich halte es aber für falsch, dass aus den Reihen der Union jetzt offen ausgesprochen wird, dass man Herrn Assad als Teil einer Übergangslösung bereits vor Gesprächen akzeptiert. Wir haben eines gelernt: Öffentliche Auseinandersetzungen wie im Weltsicherheitsrat bringen keine Lösung. Wie wäre es, wenn man sich am Oslo-Prozess orientieren würde, der in den 1990er-Jahren zwischen Israel und den Palästinensern Entspannung gebracht hat? Man sollte also Sonderbotschafter mit Verhandlungsmandat einsetzen, die hinter verschlossenen Türen ausloten, was möglich ist. Dass Russland, die Türkei und der Iran mit am Tisch sitzen müssen, versteht sich von selbst.

Gibt es denn eine Alternative zu Assad?

Solche Fragen sollte man öffentlich nicht debattieren, erst recht nicht vor solchen Gesprächen. Das spielt nur Herrn Putin in die Hände, dessen Marionette Assad ja in Wahrheit ist.

Beim Thema Syrien war Europa nicht ganz geeint und ist es auf vielen anderen Feldern immer noch nicht. Das zeigt sich an den deutschen Reaktionen auf die Europa-Visionen von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Die Unionsfraktion tritt bei seinen Vorschlägen bereits auf die Bremse. Was ist der europafreundliche Koalitionsvertrag noch wert?

Es ist ein Irrtum, Europafreundlichkeit mit der Vergemeinschaftung von Finanzen, Schulden und Risiken in Europa zu verwechseln. Teile der CDU, die SPD und die Grünen treten so auf. In der Union wird das nun debattiert. Damit hat Deutschland keine klare Position mehr. Ich wünsche mir eine klare Antwort der Bundesregierung auf Emmanuel Macron. Deutschland sollte viele seiner Vorstellungen aktiv unterstützen: die Schaffung einer europäischen Armee, die Verkleinerung der Europäischen Kommission, die Stärkung gemeinsamer Investitionen in neue Technologien. Auf der anderen Seite hat er auch Ideen, die wir nicht weiterverfolgen können, vor allem in der Finanzpolitik.

Sind das nicht aber genau die Themen, die Macron besonders am Herzen liegen?

Unsere Philosophie ist, dass man die Regeln stärken und die finanzpolitische Eigenverantwortung in unserer Währungsunion wiederherstellen muss. Und dass die Krise überwunden werden kann, indem man nicht mehr Politik auf Pump macht, sondern die Wirtschaftskraft durch Reformen stärkt. Das war die deutsche Position, an der die FDP immer festgehalten hat. Es darf nicht sein, dass deutsche Kunden von Sparkassen und Volksbanken für marode Institute in Italien zahlen sollen.

Inzwischen hat die Unionsfraktion ihre Kanzlerin zurückgepfiffen.

Das Umdenken in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zeigt, dass hier ein neuer Realismus Einzug gehalten hat. Die Entwicklung beweist allerdings auch, dass Angela Merkel ihren Laden nicht im Griff hat. Das ist ein enormer Autoritätsverlust für die Kanzlerin. Noch immer ist nicht klar, wie die Bundesregierung auf die französischen Vorschläge reagieren will. Im Koalitionsvertrag sind weitgehende Zugeständnisse in Richtung einer Transferunion vereinbart worden. Nach unserer Auffassung sollte das unbedingt vermieden werden.

Wenn Sie anstelle von Olaf Scholz Finanzminister geworden wären, wären Sie gar nicht so weit von ihm entfernt gewesen.

Den europapolitischen Vorstellungen von Frau Merkel und den Grünen konnten wir nicht zustimmen. Dass es nun offenbar Bewegung in der Union gibt, hängt auch mit unserem Gang in die Opposition zusammen. Vor den Wahlen in Bayern und Hessen fürchtet die Union wohl, dass wir die Aufgabe marktwirtschaftlicher Positionen in Europa auf den Marktplätzen thematisieren würden. Unsere Meinung ist: Wir müssen dazu übergehen, die finanzpolitische Eigenverantwortung in Europa zu stärken. Man kann den Europäischen Rettungsschirm weiterentwickeln zu einem Europäischen Währungsfonds, der die Einhaltung der Verträge objektiv überwacht. Wir stellen uns auch vor, dass wir realwirtschaftliche Investitionen stärken, in Batterietechnik etwa oder in künstliche Intelligenz. Das kann auch durch bessere Nutzung bestehender europäischer Budgets erfolgen. Was für uns nicht möglich ist, ist, dass wir aus Deutschland Transfers in andere europäische Staaten zahlen. Damit hilft man nicht Macron, sondern den Nachfolgern von Herrn Berlusconi in Italien, die unhaltbare Wahlversprechen abgeben, die sie dann von anderen bezahlen lassen wollen.

Lassen Sie uns auf Ihre Partei kommen. Sie wollen mehr Frauen in die FDP holen. Warum kommen denn so wenige zu Ihnen?

Das wollen wir untersuchen. Wir haben wesentlich höhere Zahlen bei Wählerinnen, von denen aber zu wenige den Weg in die Partei als Mitglieder finden. Bildung, Selbstbestimmung, eine moderne Gesellschaftspolitik, eine klar geordnete Einwanderung – das sind Themen, die für Frauen genauso wichtig sind. Eigentlich ist die spannendste Partei für Frauen die FDP. Bei den Grünen bekommen Sie eine mitunter übertriebene Gender-Ideologie präsentiert. Bei Union und AfD bekommt man Gesellschaftspolitik der 50er-Jahre. Und bei uns bekommt man eine Politik, die die Selbstbestimmung stärkt, weltoffen, modern und wirtschaftlich vernünftig ist.

Kann es auch sein, dass die FDP in ihrer Ausrichtung für viele Frauen zu sehr auf Individualismus zielt?

Das haben Sie aber ein etwas einseitiges Bild von Frauen. Wir wenden uns jedenfalls an alle Menschen, die ihr Leben ganz selbstbestimmt führen. Individualismus bedeutet ja nicht Vereinzelung. Es bedeutet nur, dass mir niemand sagen kann, wie ich mein Leben zu führen habe. Ich glaube nicht, dass Frauen sich nur für die von Männern gerne so genannten Frauenthemen interessieren. Für beide Geschlechter sind Fragen wie die Reproduktionsmedizin wichtig, inklusive nichtkommerzieller Leihmutterschaft. Die ist in vielen modernen Gesellschaften möglich, bei uns nicht. Ärzte dürfen aufgrund veralteter Gesetze nicht informieren, dass sie einen legalen Schwangerschaftsabbruch in ihrer Praxis vornehmen. Die betroffenen Frauen lassen CDU und CSU komplett allein, weil sie Angst vor der reaktionären und evangelikalen AfD haben. Es gibt in Deutschland Nachholbedarf bei der Modernisierung des Familien- und Medizinrechts.

Ist das ein Typus, der sich durch Frauenquoten angelockt fühlen könnte, etwa für Präsidium oder Vorstand Ihrer Partei?

Ich will Ergebnissen nicht vorgreifen. Wir diskutieren solche Instrumente. Es kann dann ein Ergebnis sein, dass man mit besseren Argumenten als bisher dagegen ist. Manchen Kommentar dazu fand ich bizarr. Konservative wollen da ein regelrechtes Denkverbot verhängen.

Es gibt gerade eine Debatte über Leistungen für Hartz-IV-Bezieher. Gilt die FDP-Idee des Bürgergeldes eigentlich noch, wonach alle Sozialleistungen an einer Stelle gebündelt werden und selbstverdientes Einkommen nur noch prozentual angerechnet wird?

Selbstverständlich. Es würde die Menschen befähigen, in die Eigenverantwortung zurückzukehren. Jemand, der arbeitet, auch wenn es zum Beispiel in einem Minijob ist, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Von jedem neben Hartz IV verdienten Euro muss man 80 Cent abgeben. Das ist leistungsfeindlich und kettet die Menschen an das Sozialsystem.

Arbeitsminister Hubertus Heil hat eine Debatte über höhere Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger und eine Einschränkung der Sanktionen angestoßen.

Das halte ich für grundfalsch. Wir müssen sehen, dass in den nächsten Jahren insbesondere der Anteil von Geflüchteten und Migranten unter den Hartz-IV-Empfängern durch die Decke gehen wird. Und wenn dann der arbeitende Deutsche feststellt, dass sein Nachbar, der möglicherweise nicht integriert ist und nicht arbeitet, Hartz IV als bedingungsloses Grundeinkommen erhält und bei einer Verweigerung von Bildung, Spracherwerb oder Arbeit mit keinerlei Sanktionen zu rechnen hat, dann wird er empört sein.

Sie plädieren also für schärfere Sanktionen?

Mit unserem Bürgergeld aus einer Hand wollen wir sicherstellen, dass nicht Alleinerziehende von Sanktionen getroffen werden, weil sie mal einen Termin verpasst haben. Sondern es geht darum, die Leute herauszufinden, die das System ausnutzen wollen. Ich spreche zum Beispiel von Clanmitgliedern in Berlin, die Hartz IV beziehen, große Autos fahren und sich ansonsten – ich formuliere es vorsichtig – in Grauzonen bewegen.

Aber die Grundsicherung steht jedem zu. Auch dem Migranten, der sich einem Deutsch-Sprachkurs verweigert.

Wenn sich jemand Arbeit, Bildung und Integration verweigert, dann muss er ja offensichtlich andere Quellen des Einkommens haben, etwa Schwarzarbeit. Dann kann ihm das Amt auch nach jetziger Rechtslage schon die Leistungen kürzen. Ich bin dafür, das System weniger bürokratisch zu machen, zugleich aber seinen fordernden Charakter zu stärken. Hartz IV ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und es wäre fatal, wenn es künftig ein Programm zur Finanzierung von Integrationsdefiziten wird. Das würde seine Akzeptanz gefährden.