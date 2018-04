Ina Matthes

Eisenhüttenstadt (MOZ) Er gehört zu den großen Wirtschaftsklubs im Land: der Industrieclub Potsdam. Der Verein will jetzt nicht mehr nur eine Adresse in der Landeshauptstadt haben.

Sie laden sich Prominente ein, residieren in einem noblen Bürgerhaus in Seenähe und werben auf ihrer Website mit einem „Netzwerk mit hohem Niveau“ – die Mitglieder des Industrieclubs Potsdam.

Jetzt wollen die etwa 50 aktiven Mitglieder raus ins Land. „In Potsdam gibt es alles – Verwaltung, Wissenschaft, Kultur – aber nicht wirklich Industrie“, findet Norbert Schenk. Der Unternehmer, Mitglied im Vorstand, will den Klub dorthin holen, wo das Herz der Brandenburger Industrie schlägt: nach Eisenhüttenstadt. Er führt hier ein Unternehmen – die Preussenglas GmbH. 1992 hatte er die Firma auf dem Gelände des EKO-Stahlwerkes, heute ArcelorMittal, gegründet. 35 Menschen fertigen spezielles Glas – Schallschutz, Sicherheits- oder Sonnenschutzglas für Fenster beispielsweise. Sogar im Dresdner Zwinger ist Preussenglas verbaut. Bevor der 65-jährige Schenk zum Industrieclub kam, hat er sich in anderen Wirtschaftsvereinen umgesehen. Doch das war ihm nichts – zu wenig los. Dann erzählte ihm ein Bekannter vom Industrieclub. Schenk wurde auf ein Fest eingeladen, das unter Schirmherrschaft der niederländischen Botschaft stand. Es ging um Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschen und Holländern. Der frühere Ministerpräsident Brandenburgs Manfred Stolpe war da.

Beeindruckt hat Norbert Schenk auch die Tradition, in der sich der 1998 gegründete Klub sieht. Er hat sich nach Christian Peter Wilhelm Beuth benannt. Der preußische Staatsrat gründete 1821 zusammen mit Größen seiner Zeit wie dem Baumeister Schinkel, den Brüdern Humboldt und dem Staatsmann Freiherr von Stein den Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen. Es war eine Vereinigung von Unternehmern, Technikern, Künstlern, Staatsbeamten. „Kann man sich bessere Ahnherren vorstellen?“, meint Schenk. Seit 2015 ist er im Klub, gehört seit 2017 zum Vorstand.

Der Industrieclub ist kein reiner Lobbyverein von Industriellen – Händler sind ebenso vertreten wie Rechtsanwälte. Im Prinzip kann jeder Mitglied werden, der unternehmerisch tätig ist und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag ab 350 Euro übrig hat. Dafür gibt es ein Programm mit Firmenbesichtigungen, Kabinettgesprächen bei Käse und Wein, Kulturabenden wie Galeriebesuchen und Konzerten, Sommerfesten und Vorträgen. Der Regisseur Heinrich Breloer hat schon gesprochen, US-Botschafter, Vorstände von Konzernen und Landesminister.

Schenk schätzt vor allem das Netzwerk: „Mir ist der Kontakt zu anderen Unternehmern wichtig.“ Diskutiert wird im Klub über den Großflughafen BER, fehlende Fachkräfte, die aus Unternehmersicht mangelhafte Schulbildung der Azubis. Preussenglas bietet für das neue Lehrjahr drei Ausbildungsplätze an. „Die Nöte der Unternehmen sind quer durch alle Branchen dieselben.“ Und im ganzen Land. Deshalb hat Norbert Schenk nun die Gründung von Ablegern des Potsdamer Vereins in Brandenburgs Industriezentren angeregt, in Eisenhüttenstadt, vielleicht auch Schwedt, in der Lausitz.

Im Mai oder Juni soll der Industrieclub in der Stahlstadt starten. Der Vorstand des Industrieclubs, ein Gremium aus sechs Herren, hat schon einmal in Eisenhüttenstadt getagt. In einem Restaurant. Dessen Besitzer will jetzt auch mitmachen.

Interessenten können sich melden unter: info@industrieclub-potsdam.de.