KWR-Chef sucht Kunst für Unternehmenssitz

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Die Kommunale Wohnungsbausgesellschaft Rathenow (KWR) hat Ende 2017 ihren neuen Unternehmenssitz in der Berliner Straße 74 (ehemalige Dresdner Bank) bezogen. KWR-Geschäftsführer Hartmut Fellenberg empfindet die Wände der Geschäftsräume, des Treppenhauses und auch der Räume des Besprechungsraums im Dachgeschoss als kahl. Er will Künstler zur Abhilfe einspannen. Fellenberg sei es wichtig zu zeigen, warum "Die Optikstadt Rathenow - ein interessanter Wohn- und Lebensort" ist bzw. sein kann. "Für diesen Zweck können wir uns vorstellen, auf den Fundus Ihrer Arbeiten zuzugreifen und ausgewählte Arbeiten zu erwerben oder aber auch Auftragsarbeiten zu beauftragen", so der Geschäftsführer in Richtung regionaler Künstler. "Es müssen natürlich nicht nur Objekte, Landschaften und Ansichten der Wohngebäude unserer Gesellschaft sein, denn Rathenow muss als Ganzes sprechen. In erster Linie sollten es Bilder in unterschiedlichen Formaten, in der Regel größeren, sein, eventuell passen aber auch Skulpturen oder ähnliches zu diesem Thema in unsere Räumlichkeiten."

Wer der KWR bei der Ausgestaltung helfen will, melde sich bei Hartmut Fellenberg. Die Kontaktdaten finden sich auf www.kwr-rathenow.de.