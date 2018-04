Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die Brandenburger Landesregierung will das Bestattungsgesetz liberalisieren und damit kulturellen Trends folgen. So soll künftig die Anfertigung sogenannter Erinnerungsdiamanten erlaubt sein. In einer Landtagsanhörung gab es für diese Idee Lob und Kritik.

In kaum einem anderen europäischen Land sind die Bestattungsregeln so streng wie in Deutschland. Eine Folge ist, dass manche Familien Urnen ins Ausland schaffen, um dort zum Beispiel etwas Asche entnehmen und daraus Erinnerungsdiamanten pressen zu lassen. So wollen sie ihren verstorbenen Angehörigen per Ring oder Halskette stets bei sich tragen.

Um jenen, die sich so etwas wünschen, den Umweg über das Ausland zu ersparen, will Rot-Rot das Brandenburger Bestattungsgesetz ändern und die Entnahme von Asche erlauben. Am Donnerstag waren 15 Experten in den Innenausschuss des Landtags geladen, um über Für und Wider des Gesetzentwurfs zu beraten. Einig waren sie sich darin, dass die Vorlieben rund um das Thema Bestattung sehr vielfältig seien, es bei dieser persönlichen Frage kein Richtig oder Falsch gebe und es ein verständliches Anliegen des Gesetzgebers sei, Veränderungen zu erwägen. „Das letzte Hemd ist bunt“, sagte Martina Köppen, Vertreterin der Katholischen Kirche in der Runde.

Es folgte jedoch ein großes Aber. Aus christlicher Sicht sei eine Person auch nach ihrem Tod nicht teilbar, erklärte Martina Köppen. Deshalb sei die teilweise Entnahme von Asche aus der Urne abzulehnen. Es würde auch niemand auf die Idee kommen, einem Toten einen Finger abzunehmen um daraus einen Ring zu machen. Ähnlich äußerten sich die Vertreter der Evangelischen Kirche. Sie warnten davor, menschliche Überreste zu einer Sache zu erklären und zu kommerzialisieren. Ein Erinnerungsdiamant koste mehrere tausend Euro.

Strikte Ablehnung kam auch von der CDU. Der Abgeordnete Sven Petke kritisierte die Geschäftsidee mit den Diamanten als „Marketing-Gag“. Sein Fraktionskollege Raik Nowka erinnerte daran, dass man sich schon zu Lebzeiten einen solchen Diamanten aus Haaren pressen lassen könne, wenn man wolle.

Die Kritiker betonten zudem, dass der Gesetzentwurf viele praktische Fragen offen lasse, etwa wie viel Asche entnommen werden dürfe und in welcher Form der Verstorbene vorab sein Einverständnis erklären müsse. Diese Lücken monierte in der Anhörung auch Aeternitas, ein Förderverein für Bestattungskultur. Die Liberalisierung sei dennoch zu begrüßen, wenn sie auch nicht weit genug gehe, wie Vereinsvertreter Torsten Schmitt ausführte. „Ist es der Wunsch des Verstorbenen, sollte es erlaubt sein, die Asche zu Hause aufzubewahren.“ In anderen Ländern gebe es das schließlich auch.

Einig waren sich Aeternitas und die Kirchen in der Kritik daran, dass im Gesetz ein Passus zum Umgang mit Sternenkindern fehle, also Totgeburten mit einem Gewicht von wenigen hundert Gramm. Eltern dieser Kinder, die unter diesem Schicksalsschlag sehr leiden, müssten das Angebot erhalten, ihre Kleinen zu bestatten. Die Kirchenvertreter forderten sogar eine Bestattungspflicht für Sternenkinder.