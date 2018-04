Von der Hand in den Mund

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Kulinarisch einmal um die Welt reisen und die Sinne mit neuen Aromen und exotischen Geschmacksrichtungen beleben, war am vergangenen Wochenende in Brandenburg ganz ohne Flugreise möglich. Das zweite in der Havelstadt veranstaltete Streetfoodfestival, organisiert von der Wallhalla Events und Concert GmbH, bot mit 28 verschiedenen Ständen eine riesige Auswahl ausgefallener Foodtrends und lud bei strahlendem Sonnenschein über das gesamte Wochenende dazu ein, sich die Köstlichkeiten bei freiem Eintritt schmecken zu lassen. Ob frittiertes Eis, Burger und Pommes mit untypischen Zutaten oder Fleischsorten oder traditionelle Gerichten der afrikanischen Küche - auf dem Neustädtischen Markt drehte sich drei Tage lang alles um das Thema Essen.

Dabei stammt das Konzept des Streetfoodfestivals eigentlich aus dem asiatischen und afrikanischen Raum, wo Stände mit exotischen und schnellen Snacks wie Hühnerfüßen, Hahnkämmen oder Insekten schon seit Jahrhunderten "ready to eat' angeboten werden. Doch auch in anderen Teilen der Welt gehört Streetfood fest zum Straßenbild: man denke nur an die zahlreichen Hot Dog Stände in New York, die Eisverkäufer am Strand oder das belegte Brötchen vom Bäcker. "Ein richtiger Trend ist daraus aber erst um das Jahr 2015 in Deutschland geworden, als man begann, die verschiedenen Gerichte und Trends an einem zentralen Ort als Festival zu veranstalten", erklärt Bobby Gebhardt vom Veranstaltungsteam, das bis in den Herbst hinein nun in ganz Deutschland mit einem festen Stamm aus rund zwanzig Anbietern und jeweils variierenden regionalen Teilnehmern unterwegs sein wird.

Eine von ihnen ist Maureen Schubert, die unter dem Motto "Hakuna Matata" - zu Deutsch: keine Sorgen - feinste Gerichte der kenianischen Küche servierte. Ein absoluter Klassiker ihrer Heimat: Gulasch mit Erdnusssauce. Für Veganer hält sie zudem Spinat in Kokosmilch parat. "Das Essen aus meiner Heimat ist einfach voller Sonne und vertreibt trübe Gedanken, deshalb ist es bei den Leuten so gefragt", ist sich die Dresdnerin sicher. Und die Schlange an ihrem Stand gibt ihr Recht.

Hoch im Kurs stehen an diesem Wochenende allerdings auch echte Klassiker, die dank schmackhafter Saucen, Zugaben und Fleischsorten nichts mehr mit dem typischen Fast-Food-Produkt gemein haben: so werden Burger etwa mit saftigem Pulled Pork, ein aus der Schweineschulter gegartes zartes Fleisch, Pommes mit Chili und Käse überbacken serviert. "Schmeckt wirklich toll. Auch das Brot ist sehr lecker. Alles zusammen ergibt eine echte Geschmacksexplosion für den Gaumen", urteilt Thomas Uebe über seinen Cheeseburger. Doch auch das bei diesem Wetter so beliebte Eis konnte auf dem Streetfoodfestival auf neue Weise verkostet werden: frittiert oder zu einem Wrap gerollt. Dabei hatte es die Kugel frittiertes Eis, bei der die Hülle eine knusprige Panade bildet, um das Eis im Innern erfrischend kühl zu halten, mit einem Preis von sechs Euro zwar in sich, geschmacklich lohnte sich die Investition jedoch allemal. "Zudem muss man bedanken, dass jede Kugel vorher einzeln gerollt und zweimal durch die Panade gerollt wird. Das dauert natürlich seine Zeit und ist echte Handarbeit", erklärt Bobby Gebhardt die Preise des Festivals, bei dem man auch deshalb weiterhin auf Eintritt verzichten will.

Wer es hingegen etwas exotischer mag, war am Stand der Jungle Brothers genau richtig. Markus Pekar aus Bad Neustadt an der Saale servierte hier Heuschrecken, Grillen und Buffolowürmer frisch aus der Pfanne. "Schmeckt ein wenig wie Hühnchen würde ich sagen. Nicht ekelig und durchaus essbar", befanden etwa Kerstin, Christine und Diana, die ihre Mittagspause zur Eröffnung des Festivals am Freitag nutzten, um sich der Herausforderung zu stellen.

Zum Runterspülen der Insektenmahlzeit konnte wer Mut hatte, dann noch Tequila mit Wurm genehmigen - oder einen deftigen Schluck außergewöhnlichen Biers. Am gegenüberliegenden Stand von "Okeyscraftbeer' konnte sich einmal durch die verschiedensten amerikanischen Craft-Beer-Sorten, bspw. Aviator, Coronado, Abita oder Sea Doc, getrunken werden. Denn ein Bier gleicht unter Kernen nicht dem anderen. Der eine mag es hopfiger, der andere milder.

Etwas besonderes gibt es hier allerdings auch abseits von Essen und Trinken zu entdecken: ein im Stile der Marken geschaffenes "Wappen' der Havelstadt, das die Standbetreiber für jede angefahrenen Stadt vom italienischen Künstler Gabriele Falleto anfertigen lassen, kann als limited Edition von 15 Stück erworben werden - ein ganz besonderer Hingucker, der sicherlich noch lange an das Streetfoodfestival erinnern wird.