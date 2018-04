Europapass vom Bundespräsidenten

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Seit 20 Jahren betreut die Handwerkskammer Potsdam ihre Mitgliedsbetriebe, um Auszubildenden im Handwerk einen betrieblichen Lernaufenthalt im europäischen Ausland zu ermöglichen. Allein im Jahr 2017 wurden von der Kammer 145 Auszubildende diesbezüglich beraten und unterstützt. 24 von ihnen haben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender sowie dem Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz ihre Europässe erhalten – ein Zertifikat, das ihnen die im Ausland erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten schwarz auf weiß bescheinigt. Die Auszeichnungsveranstaltung fand im Rahmen der Woche der beruflichen Bildung „Du bildest Zukunft“ statt, für die der Bundespräsident und seine Gattin die Schirmherrschaft übernommen haben und zu 13 Veranstaltungen zwischen Hamburg und Nürnberg reisten. Ein Ausdruck der Wertschätzung beruflicher Bildung. Und eine gelungene Werbekampagne. „Wir brauchen junge Leute, die Interesse an beruflicher Ausbildung haben“, warb Steinmeier in Götz, wollte sein Engagement aber nicht als ein Aufwiegen akademischer und beruflicher Bildung verstanden wissen. Allerdings: „Aufstieg findet nicht nur durch Universitäten statt, sondern ist auch über berufliche Ausbildung möglich.“ Der Hang zum Handwerk ist beiden in die Wiege gelegt, beide Väter waren Tischler. Büdenbender sieht im Handwerk weiterhin eine gute Zukunft: „Die duale Ausbildung ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann.“ Steinmeier ergänzt, „wir wollen die Wertschätzung der beruflichen Ausbildung wachrufen“, wobei man die Möglichkeiten nutzen solle, die Europa bietet. „Das ist für Auszubildende und Betriebe ein Gewinn.“

Die ausgezeichneten Auszubildenden lebten und arbeiteten im vergangenen Jahr bis zu vier Wochen in Italien, Schottland, England, Frankreich – nach Spanien ging es u. a. für die angehenden Friseurinnen Tessa Charlin Biedermann und Isabella Schulze sowie für Sara Wichmann, Auszubildende im Tischlerhandwerk. Vier Wochen durfte sie mit dem Holzbildhauer Manuel Toledano arbeiten, der für die religiösen Festlichkeiten in Sevilla und Málaga beeindruckende Throne herstellt. Sie schwärmt: „Ich habe so viele Emotionen, so viel Sprache, so viel Handwerk mitgebracht.” Diese Erfahrung könne sie jedem Auszubildenden nur empfehlen.

Kammer-Präsident Wüst: „Auslandspraktika im Rahmen des Programms Erasmus+ stärken das berufliche und persönliche Profil der Auszubildenden und dienen den Betrieben als wertvolle Komponente bei der Sicherung qualifizierter Mitarbeiter mit europäischer Arbeitserfahrung und dem so wichtigen Blick ‘über den Tellerrand’.”

Hilfreich kann Interessierten die „Mobilitätsberatung“ der Handwerkskammer sein.