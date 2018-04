Kostspielige Tierliebe

Harriet Stürmer

Jocksdorf (MOZ) Brandenburgs Zoos und Tierparks machen sich zunehmend Sorgen um ihren Fortbestand. Drängendstes Problem ist die mangelnde finanzielle Unterstützung vonseiten der öffentlichen Hand.

Weit ab vom Trubel einer großen Stadt liegt der Affen-Zoo von Familie Mai. Auf ihrem Grundstück im beschaulichen Jocksdorf – ein paar Kilometer von Forst (Spree-Neiße) entfernt – haben sich die Eheleute nach der Wende ihren eigenen Tiergarten aufgebaut. Um die 50 Affen versorgen sie hier. Es gibt einen Rhesusaffen, Indische Hutaffen, Rotbauchtamarinen oder Lisztäffchen, die so heißen, weil ihre ungewöhnliche Haartracht der des ungarisch-österreichischen Komponisten Franz Liszt ähnelt. Affen sind aber längst nicht die einzige Leidenschaft von Stefan und Sybille Mai. In Terrarien, Aquarien und Volieren können Besucher auch Schildkröten, Ziervögel, Fasane oder Tauben beobachten. Selbst Kängurus, Emus und Alpakas ziehen in den Anlagen im 6000 Quadratmeter großen Garten ihre Runden.

Die Gehege habe ihr Mann alle selbst gebaut, erzählt Sybille Mai. Und auch sonst mache ein Zoo viel Arbeit. Jeden Tag müssen die Gehege in Ordnung gebracht, die Tiere mit frischem Futter versorgt und der Garten in Schuss gehalten werden. Dabei hat Familie Mai noch Glück. Sie hat Unterstützung durch drei junge Männer, die ihren Bundesfreiwilligendienst in dem kleinen Zoo absolvieren. Und es gibt einen Lehrling – eine junge Frau, die seit Langem davon träumte, Tierpflegerin zu werden. Dennoch habe er an manchen Tagen bis zu 14 Stunden zu tun, sagt Stefan Mai. An Ruhestand denkt der 70-Jährige vorerst nicht.

Der Zoo von Jocksdorf ist einer der kleinsten in Brandenburg. Doch die Probleme sind nicht minder schwer als in weitaus größeren Anlagen, wie am Donnerstag bei einem Treffen von Brandenburger Tierparkleitern bei Familie Mai deutlich wurde. „Unser größtes Problem ist, dass wir von der Politik nicht wahrgenommen werden“, meint Sybille Mai. Sie wünscht sich, dass die Tierparks weitaus großzügiger von den Kommunen, aber auch von Kreisen oder dem Land bezuschusst würden – ähnlich wie zum Beispiel Museen, Heimatstuben oder Theater. „Wir leisten schließlich auch eine wichtige Arbeit“, meint die 63-Jährige – nicht nur mit Blick auf Tourismus und Freizeit, sondern auch im Bereich Bildung. „Wir arbeiten mit Schulklassen und Kitas zusammen.“

Tierparkleiter Dennis Sonnenberg aus Angermünde (Uckermark) sieht die Sache ganz ähnlich. Seine Anlage wird von der Stadt gefördert. Kreis und Land sind außen vor. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt würden überdies aber auch von Kreis und Land bedacht. „Warum wir nicht auch?“, fragt Sonnenberg. Tierparks könnten zum Beispiel in die Wirtschaftsförderrichtlinie des Landes aufgenommen werden.

Indes blickt Jens Kämmerling, Direktor im Tierpark Cottbus, der mit 25 Hektar der größte im Land ist, mit neidischem Blick in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. „Die Kollegen dort haben sich Anfang der 90er-Jahre gleich gekümmert“, sagt er. Anders als in Brandenburg gebe es dort schon lange einen Landeszooverband. Seit einigen Jahren veranstaltet der Verband auch einen Landeszootag, an dem die Einrichtungen zu Sonderaktionen, Ausstellungen und Führungen einladen. Und Till Backhaus, der seit vielen Jahren das Landwirtschaftsressort im Nachbarland leitet, wird auch gerne mal „Zoominister“ genannt.

So viel Aufmerksamkeit wünschen sich freilich auch die Brandenburger Zoos und Tierparks. Wichtig sei vor allem, sich untereinander besser zu vernetzen, meint Kämmerling. Er hält eine gemeinsame Marketing-Kampagne für sinnvoll. Auch der Weg in den Landtag müsse auf die Agenda, sagt der Cottbuser Tierparkchef. Vielleicht könne man seine aktuellen Probleme und Sorgen etwa im Ausschuss für Verbraucherschutz zur Sprache bringen, der sich unter anderem um Tierschutz kümmert.

Dort ist der Landtagsabgeordnete Knut Große (CDU) Mitglied. Als Tierarzt weiß er um die Probleme, mit denen sich Zoos mitunter rumschlagen müssen. Die Besucherzahlen seien beschränkt, sagt er. „Gleichzeitig kostet es aber viel Geld, Zoos am Leben zu halten.“ Große könnte sich vorstellen, dass das Land auch Lottomittel zur Verfügung stellt. Die vergleichsweise geringen Summen wären für größere Anlagen zwar eher ein Tropfen auf den heißen Stein, für kleinere könnten sie aber durchaus von Bedeutung sein, meint er.