Graffiti-Sprayer beschmiert 14 Gebäude

Dirk Nierhaus

Hennigsdorf (MOZ) Ein 36-jähriger Mann hat am Donnerstag in Hennigsdorf 14 Gebäude und eine Bushaltestelle mit Graffiti beschmiert. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr zufolge hatten Zeugen den offensichtlich angetrunkenen Mann in der Fontanestraße beim Sprayen beobachtet und gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert. Beamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später in Tatortnähe in Gewahrsam. Der Alkoholtest ergab 2,1 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 36-Jährige in Polizeigewahrsam genommen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nichts bekannt.