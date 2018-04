Autofahrer fährt in Verkehrsinsel

Dirk Nierhaus

Teschendorf (MOZ) Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der B 96 in Teschendorf in eine Mittelinsel gerast. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild und eine Straßenlampe. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei möglicherweise übermüdet gewesen und deshalb von der Straße abgekommen. Er habe sich beim Unfall verletzt und sei mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert worden, so die Polizei weiter.

Für die Aufräumarbeiten wurde die Straße vorübergehend komplett gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen geführt hat. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15 000 Euro.