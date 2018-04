Schweres Auswärts-Gastspiel

Eberhard Fehland

Brandenburg/Frankfurt Von

Der 1. FC Frankfurt ist nicht zu beneiden: Nach der unnötigen und deshalb immer noch schmerzhaften 0:1-Heimniederlage im Abstiegskampf gegen den SV Altlüdersdorf muss der Fußball-Oberligist am Sonnabend beim Tabellensechsten Brandenburger SC Süd ran.

„Angst vor Courage und vor eigenen Fehlern wie zuletzt dürfen wir nicht haben“, fordert Peter Flaig. „Wenn alle ans Limit gehen, von Anfang an hellwach sind und Geschlossenheit demonstrieren, können wir die individuelle Qualitätsunterschiede auch gegen Favoriten ausgleichen“, ist der Trainer von den Stärken seines Teams überzeugt.

An die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel erinnert sich Flaig aber nur ungern. Da hatte Mathias Reischert zu Beginn einen Foulstrafstoß geradezu leichtfertig vergeben und Enes Aydin mit einem 18-Meter-Freistoß das Unglück der gastgebenden Oderstädter perfekt gemacht.

Die Brandenburger, von der Süd-Staffel wieder in den Oberliga-Norden des NOFV eingruppiert, erleben bereits ihre 15 Saison in der 5. Liga, gelten als äußerst heimstark, sind auf dem Seelenbinder-Sportplatz ebenso wie Spitzenreiter Optik Rathenow unbezwungen (sieben Siege, vier Unentscheiden). „Wir versuchen, diese Serie zu durchbrechen“, geben sich Flaig und sein Assistent Fred Garling kämpferisch. „Oder vielleicht gelingt uns zumindest das erste Saison-Unentschieden“, so die Hoffnung.

Viel wird davon abhängen, ob der 1. FCF die starken Zugänge der Gastgeber wie etwa Spiel-macher Enes Aydin (kam vom VfB Halberstadt) und Vorlagengeber Pascal Wedemann (Tennis Borussia) sowie Brandenburgs Urgestein und Vollender Rene Görisch (16 Tore) in den Griff bekommt. Personell ist der Gast von der Oder am Limit angelangt. „Die Situation wird nicht besser“, befürchtet Flaig. Vielleicht kann der zuletzt an Angina erkrankte Verteidiger Sebastian Zajka wieder dabei sein.

Dem Tabellen-14. stehen im Abstiegskampf noch schwere Wochen bevor. Nächste Woche geht es gegen den SV Lichtenberg 47, am 1. Mai folgt das Nachholspiel beim FC Mecklenburg Schwerin, dann geht es zum Tabellenführer.

In der Landesklasse Ost bestreitet der Tabellenachte Blau-Weiss Markendorf zwei Heimspiele binnen vier Tagen: Am Sonnabend ist zunächst der -vierte Grün-Weiß Rehfelde zu Gast am Apfelweg, in der Nachholepartie am Dienstag ab19.30 Uhr dann der -fünfte, die SG Niederlehme. „Das sind Brocken, gegen die wir uns meist sehr schwer getan haben“, urteilt Denny Danowski. Die SGN hatte am Mittwoch mit dem 8:3 gegen den FSV Luckenwalde IIden dritten Sieg in Folge gefeiert. Dennoch hofft der Blau-Weiß-Trainer nach dem jüngsten 4:1 beim MTV Wünsdorf auf sechs Punkte aus dem „Heim-Doppelpack“, und: „Wir wollen den treuen Fans schöne Spiele zeigen.“ Am Sonnabend fehlen der gelb-rot-gesperrte Alex Kossatz und der verletzte Jonas Schreier (Zerrung).