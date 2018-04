Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Der Beeskower Drachensportverein veranstaltet am Sonntag, ab 11 Uhr, zum zweiten Mal einen Langstrecken-Wettbewerb auf der Spree. Für die 8,5 Kilometer haben sich sechs Teams unter anderem aus Königs Wusterhausen, Fürstenwalde und Cottbus angemeldet. Die Premiere im Vorjahr hatten die gastgebenden „Spreeteufel“ gewonnen.

„Wir wollen natürlich versuchen, auch dieses Mal die Nase vorn zu haben“, sagt Bianca Karras, 1. Vorsitzende des rund 30 Mitglieder zählenden Beeskower Drachensportvereins. Und dessen Team „Spreeteufel“ geht mit der Empfehlung eines Sieges über 8,5 km bei der Langstrecken-Regatta in Rüdersdorf an den Start. Der erfolgt an der Spreebrücke in Beeskow.(RH)