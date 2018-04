FSV Union in Erfolgsspur zurück

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Von

Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde sind nach zwei Auswärtsniederlagen in der Regionalliga Nordost zurück in der Erfolgsspur. Sie bezwangen am Mittwochabend in der Bonava-Arena Budissa Bautzen mit 4:0 (1:0).

Der Jubel auf dem Feld und den Tribünen war nach dem Abpfiff natürlich groß. „Ich freue mich für das Team, dass es wieder zu null gespielt hat“, sagte Trainer Matthias Maucksch, dessen Mannschaft zuvor 0:1 bei Viktoria Berlin und 1:4 bei Spitzenreiter Energie Cottbus verloren hatte. „Wir wollten engagiert in die Partie gehen, was uns in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen ist. Es gab Unsicherheiten, wir hatten nicht die nötige Pass-Schärfe und -Qualität. Und wir können froh sein, dass Bautzen das Tor nicht macht.“

Die Gäste hatten nämlich nach rund einer Viertelstunde die erste große Chance im Spiel. Ein langer Ball nahm seinen Weg bis an den Union-Strafraum und erreichte den Bautzener Tony Schmidt, dessen Schuss aus 16 Metern aber das Tor knapp verfehlte.

Wenig später gab es erste Möglichkeiten für die Gastgeber, als nach einer Flanke von Niklas Thiel Kemal Atici im Strafraum knapp mit dem Kopf verpasste (17.) und ein Kopfball von Danny Breitfelder Beute von Budissa-Keeper Maik Ebersbach wurde (22.). Mit dem nächsten Kopfball traf Breitfelder ins Netz (35.), doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung vom Schiedsrichter die Anerkennung versagt.

Aber dann sollte nur wenig später doch das erste Tor fallen. Einen straffen Schuss von Union-Kapitän Filip Krstic klärte Bautzens Torwart zur Ecke. Der von Rico Galdrow in den Strafraum gespielte Ball wurde zunächst abgewehrt, ehe im zweiten Versuch Lukas Stagge mit feiner Schusstechnik aus 17 Metern zur Gastgeber-Führung traf.

Viel mehr passierte in der ersten Halbzeit, in der es auf beiden Seiten viele Fehlpässe, ungenaue Zuspiele und kaum Torchancen gab, nicht mehr. Und es sah auch nicht nach einem deutlichen Sieg der Fürstenwalder aus. Diese Hoffnung keimte dann aber kurz nach Wiederanpfiff beim Heimpublikum auf. Allerdings sorgten dafür die Gäste. Als Innenverteidiger Pavel Patka per Kopf eine Rückgabe auf seinen Keeper machte, flog der Ball über den am Fünf-Meter-Raum stehenden Ebersbach ins Netz.

Die Bautzener zeigten jetzt Ansätze, mehr Druck zu machen. Doch die Tore schossen die Fürstenwalder – mit freundlicher Unterstützung der Gäste. Martin Hoßmang verlor nach einer knappen Stunde den Ball an Will Siakam, der von der Strafraumgrenze überlegt in die linke untere Ecke zum 3:0 einschob. Und dur sieben Minuten später rannten sich die Bautzener Patka und Janas Mack gegenseitig um, Unions Breitfelder schnappte sich den Ball und traf aus 15 Metern zum Endstand.

Über die Gegentore ärgerte sich Budissa-Trainer Torsten Gütschow – ehemaliger Mitspieler von Maucksch bei Dynamo Dresden – verständlicherweise mächtig: „Die Niederlage ist sehr enttäuschend. Erst machen wir die Führung nicht, und dann hauen wir uns die Tore fast selbst rein. Im Kampf gegen den Abstieg muss man anders auftreten. In den Zweikämpfen müssen wir uns enorm steigern. Den Fürstenwaldern hat eine solide Leistung zum Sieg gereicht.“

Der FSV Union fand in der zweiten Halbzeit durch die Tore die Sicherheit wieder. „Der Fokus lag auf dem Gewinnen der Zweikämpfe, was uns auch meist gelungen ist. Und wir haben relativ wenig zugelassen“, erklärte Maucksch. Nur bei einem Freistoß von Tony Schmidt, der von der Mauer an den Pfosten abgefälscht wurde, hatten die Gastgeber noch mal Glück.

Für die Fürstenwalder geht es bereits am Sonnabend weiter. Da müssen sie zum VfB Auerbach. Und am Mittwoch, 18.30 Uhr, gibt es die Nachholpartie gegen Wacker Nordhausen in der heimischen Bonava-Arena.

FSV Union Fürstenwalde: Niklas Bolten – Niklas Thiel, Burim Halili, Noah Awassi. Filip Krstic – Bujar Sejdija (70. Stefan Gehring), Lukas Stagge – Will Siakam, Rico Gladrow (62. Rodi Celik), Danny Breitfelder (77. Fabrice Montcheu) – Kemal Atici

FSV Budissa Bautzen: Maik Ebersbach – Sepp Kunze, Pavel Patka, Martin Hoßmang, Jonas Mack – Tobias Heppner (52. Jonas Krautschick), Josef Müller (84. Norman Kloß), Franz Pfanne, Paul Milde (52. Johann Weiß) – Tony Schmidt, Kevin Bönisch

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin) – Zuschauer: 355