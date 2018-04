Franziska Schneider

Erkner Der Tennis-Club Grün-Weiss Erkner eröffnet am Sonnabend, ab 10 Uhr, mit einem „Tag der offenen Tür“ die Freiluftsaison. Gleichzeitig beteiligt sich der Verein damit an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“. Unter Anleitung von Trainer Uwe Strensch können Besucher aller Altersgruppen dabei in den weißen Sport reinschnuppern. Lediglich Turnschuhe mit einer profilarmen Sohle müssen mitgebracht werden, Tennisschläger und Bälle werden gestellt.

„Unser Verein zählt derzeit knapp 80 Mitglieder und verfügt über eine gesunde Struktur. Mehr als ein Drittel sind Kinder und Jugendliche“, berichtet der neue Vereinsvorsitzende Rainer Vogel. Trotzdem wünscht er sich mehr junge Familien, die gemeinsam beim TC Grün-Weiss Mitglied werden.(frs)