Kreispokal-Finals steigen am Wochenende

Michel Nowak

Grünheide Die Handball-Saison biegt auf die Zielgerade. Ein Zeichen dafür sind die anstehenden Endspiele um den Kreispokal. In mehreren Altersklassen sind auch die Handballer des Grünheider SV in der heimischen Löcknitzhalle dabei, ebenso wie die B-Jugend von Rot-Weiß Friedland.

Erster Finaltag ist der Sonnabend. Gleich zum Auftakt, ab 10 Uhr, treten die Senioren zum Endspiel an. Der SV Jahn Bad Freienwalde trifft auf Gastgeber GSV, der als Favorit gilt. Um 12 Uhr spielt die Freienwalder B-Jugend gegen die Friedländer. Letztere dürfen sich Hoffnungen auf die Trophäe machen.

Ab 14 Uhr treffen die Frauen des Grünheider SV II auf die OSG Fredersdorf/Vogelsdorf. Die Gastgeberinnen, eine Spielgemeinschaft aus Fürstenwalder und Grünheider Handballerinnen, werden durch Akteurinnen der Ersten verstärkt und hofft in der ersten Saison auf den Pokal-Triumph.

Nach den drei Pokalspielen im gemeinsamen Spielbezirk der Kreise Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald und Frankfurt steigt um 16 Uhr das Verbandsliga-Punktspiel der Männer des Grünheider SV II. Mit Grün-Weiß Werder II kommt ein unberechenbarer Gegner. Die Gastgeber stehen unter Zugzwang. Nach dem 21:25 beim 1. VfL Potsdam II wackelt für das Team von Trainer Ronny Winkler die Tabellenspitze und der angestrebte Aufstieg in die Brandenburgliga.

Weitere Pokalendspiele finden am Wochenende in der Altlandsberger Erlengrundhalle statt. Am Sonnabend laufen dort unter anderen die C-Jugend-Mädchen von Rot-Weiß Friedland gegen den gastgebende MTV auf. Am Sonntag steigt das Männer-Endspiel zwischen dem HSC Frankfurt II und Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf II.

Zwei Finalspiele finden erst später statt. Die E- und D-Jungen des GSV treffen jeweils auf den HSV Wildau – am 5. Mai in der Löcknitzhalle.(min)