Polizei sucht Michael G. aus Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Rathenower Michael G. (53) wird seit 15. April vermisst. Die Polizei bietet die Bevölkerung um Mithilfe. Er habe an dem Sonntag gegen 14.00 Uhr sein Haus in der Lindensiedlung verlassen und sei auf seinem gelben Fahrrad davon gefahren. Seither fehle von ihm jede Spur. Die Angehörigen meldeten den Mann am 18. April als vermisst. Suchmaßnahmen, bei denen auch Spürhunde zum Einsatz kamen, blieben erfolglos.

Michael G. ist etwa 177 cm groß, wiegt rund 90 kg und ist von kräftiger Statur. Er hat kurze grau-schwarze Haare. Bekleidet war er zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer blauen Jeanshose, blauen Adidas-Schuhen sowie einem hellen T-Shirt mit einem Motiv auf der Brust. Hinweise zu seinem Verbleib nimmt die Polizei unter 03322/2750 oder per E-Mail an hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de entgegen. Man kann auch ein Hinweisformular auf www.polizei.brandenburg.de ausfüllen.