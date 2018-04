Leidenschaft für Tattoos

Oranienburg (MäSo/Märker) Diesmal hat gleich eine ganze Familie - als Tochter und Schwester - ihre Madeleine (Leni) vorgeschlagen. Leni ist 24 Jahre alt und lebt in Oranienburg. Sie arbeitet im Bereich Hilfen zur Erziehung als Erzieherin. "Die jüngste in unserem Bund hält uns immer bei Laune und steht mit eigenen Beinen im Leben. Sie ist ehrgeizig und weiß, was sie möchte", schreiben uns die Familienmitglieder. Sie liebt es, sich tätowieren zu lassen und fliegt in ihrer freien Zeit gern ins Warme. Sie mag den Strand und das Meer.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2019 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!