Schon wieder kappt Bagger eine Gasleitung

Tilman Trebs

Zehlendorf (MOZ) Erneut ist am Freitagmittag bei Bauarbeiten eine Gasleitung gekappt worden. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich die Havarie gegen 12 Uhr auf dem Gelände der Firma Kyrolan in Zehlendorf. Erst am Donnerstag hatte ein Baggerfahrer eine Leitung im benachbarten Wensickendorf beschädigt.

Während in Wensickendorf mehrer Wohnhäuser geräumt werden mussten, durften die Zehlendorfer am Freitag in ihren Wohnungen bleiben. „Es ist zwar Gas ausgetreten, aber der Wind stand gut, so dass es aus dem Ort abzog. Wir haben lediglich vorsorglich einige Hallen der Firma evakuiert“, sagte Stadtbrandmeister Sven Marten am frühen Nachmittag. Nach weniger als einer Stunde konnten die Mitarbeiter ab schon wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Feuerwehr und Mitarbeiter des Erdgasversorgung hätten die Mitteldruckleitung recht schnell sichern können.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zehlendorf, Wensickendorf und Oranienburg.