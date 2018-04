Stadt der Ärzte

Am Ultraschallgerät: Allgemeinmedizinerin Tatiana Kochetkova fühlt sich wohl in ihren neuen Praxisräumen. © Foto: Marco Marschall

Noch praktizieren sie gemeinsam: Marina Köhn (66) will im nächsten Jahr in Rente gehen und an ihren Kollegen Georgios Pelekanos (39) übergeben. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Was die Versorgung mit Allgemeinmedizinern betrifft, scheint das Schorfheidestädtchen für die Zukunft gewappnet. Zwei neue Gesichter gibt es schon. Der gesamte Mittelbereich Eberswalde hat statistisch sogar eine Abdeckung von über 100 Prozent.

Erst vor einem halben Jahr hatten wir über die heute 45-jährige Ärztin Tatiana Kochetkova aus Kasachstan berichtet, die in Berlin lebt und täglich nach Eberswalde pendelte. Dort musste sie aus den bestehenden Räumen raus und fand in der Kreisstadt keine neuen. Seit Monatsbeginn bietet sie nun täglich in Joachimsthal Sprechzeiten an. Schon seit Januar hatte die Ärztin interimsweise die Patienten der KV RegioMed Praxis versorgt und übernimmt diese nun komplett. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin Brandenburg (KVBB) hatte die Einrichtung 2013 von Dr. Bernhard Fehse übernommen. Der hatte sich jahrelang vergeblich um einen Nachfolger bemüht. Nun gibt es mit Tatiana Kochetkova langfristigen Ersatz. Die Ärztin, die auch leichte Hautkrankheiten behandelt, ist verheiratet, hat zwei Kinder und würde perspektivisch auch von der Hauptstadt aufs Land zu ziehen.

Beim Nachfolger von Marina Köhn in der Töpferstraße ist das schon passiert. Die 66-Jährige möchte ihre Räumlichkeiten im kommenden Jahr an den 39-jährigen Georgios Pelekanos übergeben. Die Patienten kennen ihn bereits. Denn schon seit November arbeitet der Arzt mit griechischen Wurzeln in der Praxis und hat in Joachimsthal ein Haus gekauft. Dort lebt er mit Frau und Tochter. „Das ist ein großer Glücksfall“, sagt Marina Köhn über den künftigen Praxisinhaber.

Und auch bei der 65-jährigen Allgemeinmedizinerin Ilka Hein in der Brunoldstraße zeichnet sich eine Übernahme ab. „Voraussichtlich klappt das im Januar“, blickt sie voraus. Noch möchte sie ihren Nachfolger nicht bekanntgeben. Nur dass es ein Mann Anfang 50 sein würde, verrät sie. Noch nicht um eine Nachfolge muss sich die 56-jährige Barbara Ehm bemühen. Sie ist praktische Ärztin, was aber im Prinzip mit Allgemeinmedizin gleichzusetzen sei, erklärt sie auf Anfrage.

Somit dürfte Joachimsthal auch zukünftig mit vier Allgemeinärzten ausgestattet sein. Keine schlechte Versorgungsquote, bestätigt auch Christian Wehry, Sprecher der KVBB. Doch letztlich zähle nicht Joachimsthal sondern der gesamte Mittelbereich Eberswalde, zu dem auch die Schorfheidestadt gehört. In diesem Mittelbereich sind 51,5 Ärzte tätig. Einer, davon wird statistisch ausgegangen, sollte 1600 Einwohner versorgen. Für das Gebiet, das bis Oderberg reicht und auch einige Ortsteile der Gemeinde Schorfheide sowie Biesenthal und eben Joachimsthal umfasst, ergibt sich damit eine Abdeckung von 106 Prozent. „Bis 110 Prozent besteht noch die Möglichkeit einer weiteren Niederlassung“, erklärt Wehry. Wobei er darauf hinweist, dass es sich um statistische Werte handelt.

Und genau das ist auch aus Sicht von Bernd Pohle, Allgemeinmediziner in Eberswalde, der Knackpunkt. Die Art der Berechnung sei 25 Jahre alt. „Als Seehofer noch Gesundheitsminister war“, verdeutlicht Pohle. Demografikfaktoren, wie die Altersstruktur, würden offiziell nicht berücksichtigt. Pohle beschreibt die Versorgung im Mittelbereich trotzdem als „ausreichend“. Es könne jeder Patient einen Arzt finden, so sie denn zusammenfinden.