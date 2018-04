Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Es ist April 2018 – jetzt hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, wie viel Geld der Bund als Unterstützung für die Kampfmittelbeseitigung für das Jahr 2016 auszahlt. Nach Mitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler bekommt das Land Brandenburg insgesamt 3 110 278,30 Euro. Von dieser Erstattung betreffen rund 700 000 Euro die Stadt Oranienburg, ergänzte der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. „Ich freue mich über diese Hilfestellung des Bundes an die Stadt Oranienburg. Das Land Brandenburg zahlt jährlich rund drei Millionen Euro für die Kampfmittelsuche in Oranienburg, die eigenen Kosten der Stadt liegen ebenfalls bei bis zu drei Millionen Euro“, so Lüttmann.

Zuvor hatte Uwe Feiler mitgeteilt: „Nachdem das Land Brandenburg für das Jahr 2015 genau 790 060,58 Euro vom Bund erhalten hat, wurde nunmehr der Betrag für das Jahr 2016 von über 3,1 Millionen Euro an Brandenburg überwiesen.“ Brandenburg bekomme damit 62 Prozent aller Bundesmittel für die Beseitigung alliierter Kampfmittel.