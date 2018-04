Krieg im eigenen Land

Stefan Klug

(MOZ) Detroit Ende der 1960-er Jahre. Während die einkommensstarke weiße Bevölkerung in die schicken Vororte zieht, wird die schwarze in den heruntergekommenen Innenstädten immer mehr zusammengepfercht. Mit hohem Druck versucht die Staatsmacht hier aufrecht zu erhalten, was sie unter Recht und Ordnung versteht. Einem Pulverfass gleich ist die Situation, die sich im Juli 1967 in Rassenunruhen entlädt. Die Polizei geht mit Härte vor, es kommt zu Plünderungen, Hilfskräfte werden angegriffen. Schließlich wird die Nationalgarde eingesetzt. Heckenschützen sorgen für Angst und Panik. Auch unter den Einsatzkräften. Als es eine Meldung gibt, Polizisten seien vom Algier-Motel aus beschossen worden, rückt man dort in Mannschaftsstärke ein. Vorgefunden werdenzahlreiche Schwarze sowie zwei Teenager aus Ohio. Doch niemand will gesehen haben, wer geschossen hat, noch es selbst gewesen sein. Stundenlang verhören die Cops die Anwesenden, führen Scheinerschießungen durch, um die Gefangenen gesprächsbereit zu machen. Am Ende bleiben reale Tote zurück und ein farbiger Wachmann, dem man die Morde in die Schuhe schieben will.

Oscar-Gewinnerin Kathryn Bigelow geht dorthin, wo es weh tut. Nach zwei filmischen Auslandseinsätzen mit den US-Streitkräften wendet sie sich nun der Geschichte ihrer Nation zu. Hier spielen weiße Polizisten eine dramatische Rolle, die wohl auf Grund ihrer persönlichen Einstellung, aber auch unter dem Druck der Situation vollkommen aus dem Ruder laufen. Inszeniert auf Grundlage von Aufzeichnungen der damaligen Tage ergibt sich ein zwiespältiges Bild. Einerseits wird die zumeist rassistische Einstellung der Ordnungskräfte deutlich gezeigt, andererseits schlagen die Proteste schnell in Gewalt auch seitens der Farbigen und in Plünderungen um. Dazwischen ist den Beteiligten offenbar der Raum für Gespräche abhanden gekommen. Bigelow nimmt sich für die Einführung und Darstellung der Situation viel Zeit. Da keiner der Handelnden anfangs wirklich näher vorgestellt wird, fühlt sich der Zuschauer mehr in eine Doku als einen Spielfilm versetzt, zumal immer wieder Originalmaterial von damals eingespielt wird. So zerfällt der Streifen dann auch in zwei Teile. Denn die Schwerpunkthandlung im Motel gerät im Gegensatz zum Rest fast zu einem Kammerspiel. Während es anfangs fast schon hektisch durch die Straßen geht, bleibt die Perspektive nun geradezu statisch. Lange Einstellungen, Closeups - Bigelow schont den Zuschauer weder bei Bildern noch bei der Sprache. Und auch nicht dessen Geduld. Denn mit knapp zweieinhalb Stunden gerät das Drama dann deutlich zu lang.

Den Vorfällen geschuldet spielt sich der größte Teil der Handlung bei Nacht und in geschlossenen Räumen ab. Insofern kann der Zuschauer von der hohen Auflösung und HDR der 4K UHD profitieren. Denn vor allem in schwach beleuchteten Bereichen des Bildes, und davon gibt es viele, werden Details nicht einfach verschluckt. Dennoch bleibt die optische Darstellung zurückhaltend, dominieren erdige Farben und Abstufungen von Schwarz. Brillanz, wie sie gemeinhin mit 4K in Verbindung gesetzt wird, liefert das Bild eher selten. Und es würde auch nicht zum Inhalt passen. Ebenfalls nur marginal höher als bei der normalen BluRay ist die räumliche Tiefe des Geschehens zu erleben. Inhalt steht hier ganz klar über der Form der optischen Darstellung.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 143 Minuten; Verleih: Concorde HE; Regie: Kathryn Bigelow; John Boyega, Anthony Mackie, Will Poulter; USA 2017