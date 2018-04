Königswetter am Wochenende in Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg kann an diesem Wochenende mit viel Sonnenschein rechnen.

Die Temperaturen dürften am Samstag auf bis zu 19 bis 23 Grad steigen, dabei bleibt es meist heiter, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag berichtete. Am Sonntag ist sogar noch ein Grad mehr möglich, in der Nacht zu Montag drohen dann aber Gewitter mit Windböen und Hagel.

Das schöne Wetter bedeutet zugleich aber auch Gefahr für die Wälder. Bereits am Freitag herrschte in sechs Regionen die zweithöchste Waldbrandgefahr. Betroffen waren im Süden Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Im Westen waren es das Havelland und die Region mit dem Kreis Potsdam-Mittelmark und den Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel.

In den übrigen Regionen herrschte eine mittlere Gefahrenstufe, wie aus einer Übersicht des Potsdamer Umweltministeriums hervorgeht. Bei erhöhter Waldbrandgefahr werden die Wälder in Brandenburg mit Kameras überwacht, die schon früh einen Waldbrand anzeigen sollen. In manchen Wäldern weisen Hinweisschilder auf die Gefahren hin. Grillen oder das Wegwerfen von Zigaretten kann dann leicht einen Brand auslösen.

In der kommenden Woche erwarten die Meteorologen dann sinkende Temperaturen. In Brandenburg dürfte es am Montag stark bewölkt sein, gebietsweise ist Regen möglich.