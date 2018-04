Ein Shuttle-Service für Liebenwalde

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Er ist Liebenwalder Urgestein und bodenständig, und das soll so auch bleiben. Seiner Geburtsstadt den Rücken zu kehren, das kommt für Johannes Glatz, den Sohn des ehemaligen Pfarrers, überhaupt nicht infrage. „Hier habe ich mein Haus und meine Freunde, ich kenne die Leute, sie umgekehrt mich, das will ich auf keinen Fall aufgeben“, sagt er.

Doch der 53-Jährige will und muss sich beruflich neu orientieren. In Berlin arbeitete er in einem Verlag. Sowohl der Arbeitsweg als auch die berufliche Situation ließen ihn nach eine Alternative suchen. Er schulte um, zum Busfahrer. Parallel paukte er, um bei der IHK Potsdam ein Zertifikat zu bekommen, das ihm erlaubt, Personen zu befördern. Denn Glatz will mit einem Shuttle-Service den Sprung in die Selbstständigkeit wagen. „Das gibt es in Liebenwalde noch nicht“, ist er optimistisch, eine Marktlücke entdeckt zu haben. Anbieten will er Ausflugs- und Krankenfahrten ebenso wie Kurierdienste. „Ich kann mir vorstellen, dass sich eine Geburtstagsgesellschaft gern zu einem Ausflugslokal chauffieren lässt. Dann muss nicht vorher ausgeknobelt werden, wer fährt und deshalb nichts trinken darf“, erklärt er und lacht verschmitzt.

Extra dafür hat Glatz sich einen VW-Bus angeschafft, in dem sieben Personen Platz finden. Senioren- oder behindertengerecht sei das Gefährt, erklärt er, denn das Fahrzeug könne von beiden Seiten aus bestiegen werden. Anders als bei einem Taxi läuft bei ihm allerdings kein Taxameter. „Die Fahrpreise sind verhandelbar“, so der angehende Unternehmer.