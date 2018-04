Den Freienhagener Friedhofsweg gibt’s nicht mehr

Volkmar Ernst

Freienhagen (MOZ) Der Friedhofsweg in Freienhagen kann derzeit nicht befahren werden. Dort, wo bis vor Kurzem noch die löchrige Straße war, befindet sich jetzt eine Baugrube.

Doch das ist gewollt. Der Friedhofsweg wird endlich saniert. Bereits im vergangenen Jahr erfolgten die Planungen, nun packen die Bauarbeiter mit ihrer Technik sowie Bagger und anderem schweren Gerät kräftig an.

Der Weg war in den zurückliegenden Jahren immer schlechter geworden. Tiefe Löcher und Pfützen machten das Befahren zur Qual. Was noch schlimmer war, am Ende des Weges befindet sich der Eingang zum Friedhof. In Ermangelung vorhandener Stellflächen parkten die Besucher, wie es gerade möglich war, manchmal eben auch entlang der Gartenzäune. Bei schlechtem Wetter war es schwierig, die Kapelle über die vielen Pfützen trockenen Fußes zu erreichen. Kein Zustand und vor allem kein Aushängeschild für den Ortsteil, wenn zu Gottesdiensten oder Trauerfeiern Besucher kamen, war die Sanierung von Einwohnern immer wieder angemahnt worden.

Klappt alles, wie geplant, soll der Weg schon Ende Mai fertig sein. Bereits zu erkennen ist, wo sich die neuen Parkplätze befinden werden, direkt am Friedhof. Dafür wurde der Zaun versetzt. Als Begrenzung der Fahrbahn werden Borde gesetzt. „Bewusst“, wie Bauamtsleiter Hardy Henke erklärt. Denn die Fahrbahn werde aus Betonpflastersteinen bestehen. Die Borde würden verhindern, dass die Steine durch den Druck der Fahrzeuge mit der Zeit nach außen verlagert werden.

Die Straße wird grundhaft ausgebaut, Schotter im Untergrund, oben dann die Pflastersteine. Damit das Regenwasser abfließen kann, sind Aussparungen in den Borden vorhanden, durch die das Wasser in die Sickermulden geleitet wird.

Obwohl langfristig geplant, offenbaren sich Probleme immer erst auf der Baustelle. So warteten zur Besprechung diese Woche Andrea und Peter Heinrich auf den Bauamtsleiter. Ihr Grundstück grenzt direkt an den Friehofsweg und den Friedhof, Hausnummer und Zufahrt befinden sich an der Dorfstraße. Als selbstständiger Maler nutzt Heinrich den hinteren Teil seines Grundstückes, um Material oder auch Abfall in Containern zu lagern. Die werden über den Friedhofsweg auf das Grundstück gebracht. Doch wie sich nun herausstellte, ist dafür der Einfahrtradius zu klein. Aus dem Stand heraus konnte Henke bei dem Vor-Ort-Termin keine Lösung anbieten. Allerdings gab es die feste Zusage, dass es eine geben werde.

Einen Bauverzug erwartet Henke durch das Problem nicht. „Bislang sind alle Arbeiten im Plan“, so der Bauamtsleiter. Wenn die Fahrbahn liegt, wird entlang des Friedhofs der Zaun wieder aufgestellt. An der Toreinfahrt wird schon gearbeitet, sie muss gerichtet werden. Letzter Punkt der Arbeiten ist dann noch die Aufstellung der Straßenlampen, damit auch im dämmrigen Licht die Friedhofsbesucher sicher zum Ziel kommen.

Im Haushalt für das laufende Jahr hat die Stadt Liebenwalde, der Freienhagen als Ortsteil angehört, 86 000 Euro für den grundhaften Ausbau des Friedhofsweges eingestellt.