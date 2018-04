Oranienburgs Bürgermeister stellt sich in Wensickendorf vor

Friedhelm Brennecke

Wensickendorf (MOZ) „Ihr Ortsvorsteher ist ein unruhiger Geist“, sagt Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), als er sich im Wensickendorfer Ortsbeirat den gut 20 Einwohnern vorstellt. Das meint er anerkennend. „Denn Ihren Ortschef werden sie so schnell nicht los. Wenn der sich etwas vornimmt, dann verfolgt er die Sache mit allem Nachdruck und bohrt immer wieder nach“, lobt Laesicke Ortsvorsteher Heinz Ließke (FWO). Der hatte den neuen Rathauschef eingeladen und ihn zuvor zusammen mit Ortsbeiratsmitglied Daniel Langhoff (FDP) durch den Ort geführt und auf einige Knackpunkte hingewiesen.

Wo der Schuh drückt, wollte Laesicke dann aber von den Einwohnern wissen, deren große Anzahl auf ein starkes Interesse am kommunalen Geschehen hindeute. „Wir saufen hier immer noch ab, während in der Briese kaum Wasser vorhanden ist“, spricht Volker Marquardt ein großes Problem an, das viele Wensickendorfer sowohl in der Siedlung am Rahmersee und der Lindenstraße, aber auch im Zentralort bewegt. „Würde der Pegel am Wehr an der Mühle in Zühlsdorf um zehn Zentimeter abgesenkt, wäre uns schon geholfen“, ist Marquardt überzeugt. Laesicke kann konkret nicht helfen, verweist auf andere Zuständigkeiten, will das Thema aber im Auge behalten und sichert zu, dieses Problem im neuen Generalentwässerungsplan der Stadt berücksichtigen zu wollen.

Sie habe den Eindruck, dass die Interessen der älteren Menschen in der Stadt keine besonders große Rolle spielten, sagt Evelin Alber, die Vorsitzende des Wensickendorfer Seniorenclubs. „Wir brauchen bei uns im Dorf eine Schwester Agnes“, erinnert sie an das Modell medizinischer Betreuung aus DDR-Zeiten. Außerdem lasse der öffentliche Personennahverkehr zu wünschen übrig. In Richtung Wandlitz gebe es gar keine Busverbindung und die nach Oranienburg werde zu selten bedient. Wer mit der Heidekrautbahn von Wensickendorf nach Berlin fahre, komme nicht mehr zurück, wenn er einen Theaterbesuch vorhabe. „Vor allem unsere älteren Menschen, die nicht mehr selbst Auto fahren, sind hier von der Außenwelt abgeschnitten. Wir sind der letzte Ort vor Grenze“, kritisierte Evelin Alber.

Er wisse um die Probleme, unterstütze auch die Reaktivierung der Heidekrautbahn bis zum Berliner Bahnhof Gesundbrunnen, versicherte Alexander Laesicke. Die Stadt sei gerade dabei, ihre Wünsche für einen besseren Busverkehr zusammenzustellen. Diese würden dann beim Landkreis als Träger des ÖPNV eingereicht. „Dabei wird es auch um Kosten gehen“, so Laesicke. Als guter Zahler von Kreisumlage erwarte er aber, dass der Landkreis nicht für jede neue Linie nach Geld schreie. „Das werden bestimmt harte Verhandlungen“, so seine Prophezeiung.

Das unzureichende Wlan, marode Gehwege, und immer wieder hohe Grundwasserstände, die erneut Keller geflutet hätten, sowie auch die geplante Legehennenanlage in Zehlendorf wurden angesprochen. Dazu sagte der Bürgermeister auf Nachfrage seine klare Meinung: „Die unterstütze ich nicht“.