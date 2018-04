Die Stille vor dem Knall

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Am Freitagmittag steht in der Berliner Innenstadt das Leben plötzlich still. Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe müssen 10 000 Menschen Wohnung und Arbeitsplätze verlassen. Erstmals wird auch der Berliner Hauptbahnhof komplett evakuiert. Eine gute Übung für den Ernstfall, meinen die Helfer.

Um 10 Uhr gleicht Berlins größte Station einem Geisterbahnhof. Die Rolltreppen rattern ohne Passagiere weiter, die gläsernen Fahrstühle stehen still, die Geschäfte sind dunkel. Ein Tourist aus Chile, der die Ansagen nicht versteht, schiebt einsam seinen Rollkoffer über den menschenleeren Bahnsteig. Als ihn Polizisten bitten, das Gebäude zu verlassen, ist er verdutzt. Er will doch weiter nach Kopenhagen und später nach London, berichtet der Reisende. Doch nun muss er hinaus in die leergefegte Invalidenstraße, wo nun auch keine Busse, Straßenbahnen und Taxis mehr halten.

800 Meter beträgt der Radius um die Weltkriegsbombe, die Bauarbeiter im Berliner Untergrund entdeckten. Für die Region an sich ist der Fund nichts Ungewöhnliches. „Dass wir den Hauptbahnhof aber komplett evakuieren müssen, ist Premiere“, sagt Bahnsprecher Achim Stauß. Täglich passieren 300 000 Menschen die Station. Viele hätten nun schon einen Zug früher genommen oder ihre Reise auf den späten Nachmittag verschoben. „Die Tickets dürfen ja flexibel genutzt werden“, erklärt Stauß, während Bahnmitarbeiter hinter ihm die Glastüren verriegeln. Eine Reisegruppe aus Weimar schlüpft noch schnell hindurch. „Nicht, dass wir nachher keine Zahnbürste haben“, witzelt eine der Damen. Sie hat vor der Dampferfahrt ihren Koffer im Bahnhofsschließfach gelassen.

Unter den letzten, die die Büros nebenan in den Bügelbauten verlassen, ist Ute Buhtz. Die Mitarbeiterin von DB Immobilien hat die Evakuierung mit koordiniert. Die Pläne dafür lagen schon lange in der Schublade. „Das ist heute ein guter Test für den wirklichen Ernstfall“, findet Buhtz. Durch die tagelange Vorbereitungszeit hätte man immer wieder überlegen können, was noch fehlen könnte. Zum Beispiel zusätzliche Müllbeutel für die Wasserflaschen, die vor dem Bahnhof im Wartezelt hinter der Sperrlinie verteilt werden. Oder Toiletten. „Wir haben die umliegenden Hotels angerufen und vereinbart, dass die Menschen dort hingehen können.“

Doch allzu viele sammeln sich gar nicht vor dem Bahnhof. Das Wetter ist einfach zu gut, um nicht aus der Not eine Tugend zu machen. „Wenn es länger dauert, treffe ich mich mit meiner Freundin am Wasser“, sagt ein junger Mitarbeiter eines Bahnhofsshops, während er sich in der Sonne eine Zigarette dreht.

Ordentlich zu tun hat dagegen ein Disponent der Deutschen Bahn. Die Dienstpläne für Zugführer und Gastronomiepersonal hat er vor sich auf einem Blumenkasten abgelegt. Auch er musste sein Büro verlassen. Per Handy schickt er nun das Personal zum Ostbahnhof oder zum Südkreuz, wohin viele Züge umgeleitet werden.

Währenddessen fahren Polizisten im Sperrgebiet mit Lautsprecherwagen durch die Straßen, klingeln und klopfen an Wohnungstüren. Auch das Sozialgericht, das Bundeswirtschaftsministerium, der Bundesnachrichtendienst und ein Teil des Bundesverkehrsministeriums sind betroffen. Die Sperrzone verläuft quer über das Gelände der Charité-Klinik. Notaufnahme und Bettenhaus liegen glücklicherweise knapp außerhalb. Aus einem Mietshaus muss die Feuerwehr dagegen einen bettlägerigen Mann mit einer Drehleiter durch das Fenster holen. Für die, die es alleine nicht schaffen, stehen jenseits des Flatterbandes 30 Krankenwagen von Hilfsorganisationen bereit. Die evakuierten Häuser werden mit Kreidezahlen gekennzeichnet.

„Leerer als Lehrter geht nicht“, witzelt die Berliner Polizei um 12. 18 Uhr, als sie die gleichnamige Straße samt dem Obdachlosenheim geräumt hat. Doch auf die beiden Notunterkünfte in zwei Schulen scheinen die wenigsten angewiesen zu sein. „Wir wollten eigentlich zu einer Freundin, doch die hat Termine“, sagt Lisa-Marie Jahancec, die mit ihrem fünfjährigen Sohn auf einem verwaisten Schulhof sitzt.

In der Turnhalle nebenan liegen Matten bereit, falls der Kleine Mittagsschlaf halten wolle, haben die Helfer ihr gesagt. In den Rucksack hat die 24-Jährige noch schnell Wasser, etwas Spielzeug und Bücher gepackt. „Als ich meine Nachbarn mit mehreren Koffern gesehen habe, habe ich mich schon gefragt, ob ich genug mitgenommen habe“, gesteht die junge Mutter.

Doch schon um 13.19 Uhr, früher als erwartet, ist der Spuk vorbei. Das Entschärferteam des LKA teilt mit: „Kurzer Knall. Der Zünder wurde soeben abseits der Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt.“