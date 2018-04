Grünes Familientreffen verabschiedet Freude

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Zweieinhalb Jahrzehnte Umweltschutz – so ziemlich alle, die in Brandenburg damit zu tun hatten, waren am Freitag im Potsdamer Haus der Natur versammelt, um Matthias Freude aus dem aktiven Landesdienst zu verabschieden. Darunter vier ehemalige Minister: Matthias Platzeck, Eberhard Henne, Wolfgang Birthler (alle SPD) und Anita Tack (Linke). Nur der Nestor des ostdeutschen Umweltschutzes und Mentor von Freude, Michael Succow, ist an der Bombenentschärfung am Berliner Hauptbahnhof gescheitert.

Zwei Akteure fehlten ebenfalls – sicher nicht zufällig: der frühere Umweltminister Dietmar Woidke und der derzeitige Amtsinhaber Jörg Vogelsänger (beide SPD). Ihnen wird mehr oder weniger offen vorgeworfen, das Thema Umwelt- und Naturschutz in dieser Legislaturperiode in der Landespolitik auf ein Abstellgleis geschoben zu haben. Das deutlichste Zeichen dafür war der Umgang mit Matthias Freude.

Der angesehene Umweltexperte musste 2014 von heute auf morgen seinen Stuhl an der Spitze des Landesumweltamtes räumen und wurde zum Chef des Amtes für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung erklärt. Eine Personalie, die in der gesamten Naturschutzszene als reine Machtdemonstration und als Affront aufgefasst wurde. Weitere Personalentscheidungen folgten, die als bewusste Schwächung des Umweltschutzes angesehen wurden.

Umso enger schlossen sich Veteranen und Aktive am Freitag noch einmal um Freude. Matthias Platzeck, der Freude 1992 nach Brandenburg holte und ihn mit dem Aufbau der Landesanstalt für Großschutzgebiete betraute, lobte dessen Hartnäckigkeit und enzyklopädisches Wissen. Wenn man ihn anpiekste, musste man Zeit mitbringen, erinnerte Platzeck sich.

Freude habe sich mit dem Wasserhaushalt des Landes beschäftigt und damit Klimapolitik zu einem Zeitpunkt gemacht, als der Begriff noch gar nicht erfunden war. Bleibend auch Freudes Einsatz für den Deichbau und für mehr Überschwemmungsflächen. „Kein Hochwasser ohne die Schiebermütze“, sagte Platzeck mit Blick auf Freudes Markenzeichen.

Freude habe nicht nur Fundamente gelegt, sondern darauf auch Häuser errichtet, die auch Stürme aushalten, wenn mal andere Winde wehen, formulierte Brandenburgs erster Umweltminister gewohnt diplomatisch. Wer wollte, konnte trotzdem eine leise Kritik an der aktuellen Umweltpolitik im Land heraushören.

Die Verabschiedung in Form eines grünen „Familientreffens“ wurde übrigens von den Naturschutzverbänden und der Heinz-Sielmann-Stiftung organisiert. Es hielt sich unter den Gästen hartnäckig das Gerücht, dass das Umweltministerium keine offizielle Verabschiedung geplant habe. Dem widerspricht das Ministerium. Freude, der schon seit Wochen seine freien Tage und Resturlaub nimmt, sei zur Absprache von Terminen nicht erreichbar gewesen, wird dort gekontert.