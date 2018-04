Laufen gegen das Vergessen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Gut 200 Anmeldungen zur 51. Auflage des Sachsenhausen-Gedenklaufs gibt es bereits, teilten am Freitag die Organisatoren mit, darunter auch 14 Kinder der Kita Falkennest, die beim Bambinilauf starten. Gerechnet wird mit 600 Läufern von Jung bis Alt, die am 1. Mai auf die symbolträchtige Strecken gehen.

Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) rief zur Teilnahme „vom Bambini bis zum Senior“ auf, sich noch anzumelden. „Der Sachsenhausen-Gedenklauf ist einer der wichtigsten Läufe der in der Region – er ist ein Zeichen für Demokratie und gegen das Vergessen“, so Weskamp. Er hoffe, so Weskamp, dass der Erinnerungslauf, der 1964 zum ersten Mal ausgetragen wurde, auch in 25 Jahren noch zur selbstverständlichen Gedenkkultur gehören wird und nicht zum einfachen Ritual degradiert werde. Als einziger Landkreis in Deutschland mit zwei Gedenkstätten (Sachsenhausen und Ravensbrück) gehöre es zu Oberhavels Aufgaben, regelmäßig an den historischen Zusammenhang zu erinnern. Oranienburgs Sparkassen-Chef Olaf Neupert (MBS) gab als regelmäßiger Sponsor der Veranstaltung am Freitag sein Versprechen, den Sachsenhausen-Gedenklauf und damit den Breitensport „auch künftig zu unterstützen“.

Seit vergangenen Herbst oragnissieren das Team Oberhavel, der Stadt Oranienburg, des Landkreises, der Turm-Erlebniscity und dem Kreissportbund den Lauf. Mit dabei sind auch wieder Teilnehmer aus den polnischen Partnerlandkreises Biala Podlaksa, Siedlce und dem hessischen Vogelsbergkreis. Wie zur großen Veranstaltung zum 50. Gedenklauf schickt die Stadt Oranienburg Teams aus Deutschen und Geflüchteten auf die Strecke. Die seien alle auf die Läufer vorbereitet, sagte Matthias Senger vom Kreissportbund. „Die Sturmschäden rund um den Lehnitzsee sind beseitigt, eine Bombensuche ist nicht angekündigt“, so Senger. Wie in den vergangenen Jahren gebe es für jeden Teilnehmer eine Medaille und eine Blume, die gesammelt von den Ehrengäste zur Gedenkstätte gebracht würden.

Für alle sprach dann noch Peter Kallabis vom Team Oberhavel, der sich „imponiert“ zeigte von der alljährlichen großen Einsatz- und Hilfsbereitschaft der zahlenreichen Unterstützer, die so eine große Veranstaltung zum 1. Mai erst möglich mache.