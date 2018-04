Verpuffung löst Großeinsatz der Polizei aus

Jörg Kühl

Jamlitz (MOZ) Das Justus-Delbrück-Haus – Akademie für Mitbestimmung im Bahnhof Jamlitz (Dahme-Spreewald) ist am Sonntag Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei geworden. Ein 20-jähriger irakischstämmiger Bewohner der Jamlitzer Jugendhilfeeinrichtung hatte am Freitag vor einer Woche mithilfe von Haushalts-Chemikalien eine heftige Verpuffung ausgelöst. Dabei wurde er im Gesicht und am Oberkörper verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Leiterin der Einrichtung, Anett Quint, auf Anfrage. Der Fall wurde erst diesen Freitag bekannt.

Ein Arzt im Krankenhaus, der angesichts des Berichts des Patienten über „Bastelei“ und „Explosion“ stutzig wurde, verständigte die Polizei. Diese rückte am Sonntagnachmittag in Jamlitz an und führte eine Hausdurchsuchung durch, die bis Montagmorgen andauerte. Dabei wurden alle Bewohner der Einrichtung befragt, sämtliche Räume durchsucht.

Der junge Iraker hatte auf dem Gelände der Einrichtung mit Rohrreiniger, Aluminiumfolie und anderen Utensilien experimentiert. Dabei hatte sich die Verpuffung ereignet. „Wir konnten keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund finden“, so Polizeisprecherin Ines Filohn. Der Vorfall werde als „postpubertäres Verhalten“ gewertet, teilt die Leiterin des Justus-Delbrück-Hauses mit. Der junge Mann ist inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden und wieder in die Jamlitzer Einrichtung zurückgekehrt.

Die Verpuffung vom Freitag vergangener Woche war so laut, dass sie auf dem örtlichen Sportplatz von Teilnehmern eines Fußballspiels gehört wurde. Der Knall weckte bei Ohrenzeugen Erinnerungen an die Serie von Sprengstoffanschlägen, die ein 76-Jähriger vor zwei Jahren auf die benachbarte Gedenkstätte für die Opfer des KZ-Außenlagers verübt hatte.