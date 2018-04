Neues Vergnügungsviertel an der Spree

Blick in die Zukunft: So soll das neue Ausgehviertel aussehen, das derzeit in Friedrichshain zwischen Warschauer Brücke und Ostbahnhof entsteht. © Foto: Anschutz Entertainment Group

In zwei Jahren gewachsen: Die Mercedes-Benz-Arena wird von neuen Rohbauten umgeben. Im Herbst 2018 soll der ganze Komplex eingeweiht werden. © Foto: Markus Kositzki

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Neue Konzerthalle, Multiplexkino mit 14 Sälen, Bowlingcenter, Lorettas Biergarten und Einkaufscenter: Rund um die Mercedes-Arena in Friedrichshain entsteht ein ganzes Amüsierviertel. Die Eröffnung soll im Herbst mit einem einwöchigen Fest gefeiert werden.

Stillgelegte Gleise, verrottete Schuppen, Büroruinen und eine einsame Tankstelle prägten jahrelang das Bild des ehemaligen Ostgüterbahnhofs, nur wenige Gehminuten von der Warschauer Brücke entfernt. Das Brachland an der Mühlenstraße, auf dem nach der Wende nur eine Betonfabrik und eine Autolackiererei die Stellung hielten, ist nun von Baucontainern, Betonmischern und Kränen übersät. Halbfertige Neubauten aus Klinker, Alu-Glas und Zementplatten wachsen in den Himmel. 61 000 Quadratmeter Beton, 990 Tonnen Bewehrungsstahl und 200 Millionen Euro sollen am neuen Mercedes-Platz bis Ende 2018 verbaut werden.

Vor zehn Jahren ist hier die O2-Arena wie ein Ufo gelandet, die inzwischen Mercedes-Benz-Arena heißt. Sie bekommt mit der Verti-Music-Hall einen kleinen Bruder an die Seite gestellt. In der 1750 Quadratmeter großen Konzerthalle bringen Arbeiter derzeit schwarze Akustikplatten an. Ab Herbst sollen hier bis zu 4500 Zuschauer zu Konzerten von Howard Carpendale, George Ezra und Gloria Gaynor kommen. Aber auch Komiker, Partyveranstalter und Fernsehproduktionen können sich einmieten. Die neue Halle könne aber bei Bedarf auch als Aufwärmhalle für die Handball-WM dienen, die im kommenden Jahr nebenan in der Mercedes-Benz-Arena ausgetragen wird, erklärt Moritz Hillebrand, Sprecher der Anschutz Entertainment Group, die Bauherr und Vermarkter zugleich ist.

Mit der kleineren Halle wolle man die Musiker ansprechen, die auf eine intimere Atmosphäre setzen. Der Zuschauer ist hier auch auf den Tribünen nahe dran. Die Decke trage jedoch eine einzigartige Last von 280 Tonnen. „Da können sie mehr Technik reinhängen als in der großen Arena nebenan“, schwärmt Hillebrand.

Die Inneneinrichtung soll dagegen ein bisschen clubbiger und mit leicht rauem, urban-industriellem Charme anmuten. Wirklich eine Herausforderung sei laut Hillebrand die Statik gewesen. „Wenn hier 2000 Leute zur Musik hopsen, dürfen den Gästen unten im Steakhaus nicht die Rippchen von den Tellern hüpfen.“

Draußen auf dem künftigen 6500 Quadratmeter großen neuen Stadtplatz, auf dem noch die Bagger durch den Bausand rollen, sollen bald Bäume durch die Tiefgarage wachsen. Auf 96 Düsen im Granit werden Wasserfontänen in den Himmel schießen. Der Platz selbst kann auch bespielt werden. Zum Beispiel mit einem Fanfest für die Eisbären, die in der Arena ihre Heimstätte haben. Gläserne Fassaden im Erdgeschoss, in das Restaurants, Cafés und Imbisse einziehen, sind schon erkennbar. Als künftige Mieter sind unter anderem der Kult-Burger-Brater „Hans im Glück“, das Einstein-Kaffee und Tonys Roma’s gelistet. Ein paar Hotels haben nebenan schon eröffnet.

Die rund 20 000 Menschen, die demnächst zwischen Warschauer Brücke und Ostbahnhof leben, arbeiten und sich amüsieren, können aber auch in Lorettas Biergarten einkehren und Bowling spielen. Schon jetzt schlendern jährlich fünf Millionen Touristen an der nahen East Side Gallery entlang und fotografieren die bemalten Mauerreste – wenn sie nicht gerade einen der Dampfer auf der Spree besteigen.

Vom belebten Ufer her ist das neue Quartier am besten zu überblicken – ein Vergnügungsviertel, das auf dem Reißbrett entstanden ist. Der Spatenstich ist nicht einmal zwei Jahre her. Die Pläne für das insgesamt 20 000 Quadratmeter große Gelände sind dagegen schon fast zwei Jahrzehnte alt. 2004 wurde der Bebauungsplan für das Areal abgesegnet, das nur 1,5 Kilometer vom Alexanderplatz entfernt liegt. Immobilienkrisen hätten das Vorhaben immer wieder verzögert, sagt Hillebrand, der auch schon 18 Jahre vor Ort ist.

Nun scheint alles ganz schnell zu gehen. Auch die neue „East Side Mall“ mit 120 Geschäften gleich nebenan soll im Herbst eröffnen. Und neben der Mercedes-Benz-Arena errichtet Zalando gerade sein neues Hauptquartier. Der Online-Riese hat sich zudem das ehemalige DDR-Centrum-Warenhaus am Ostbahnhof geschnappt und lässt es in einen „attraktiven Business Standort mit modernen Office- und Retailflächen“ umbauen.