Drei El Khatib-Brüder fühlen sich beim JSV wohl

Rainer Thümmel

Schwedt Der Jugendsportverein Schwedt (JSV) hat sich bereits mit seiner Gründung im Jahr 1996 das Ziel gestellt, sein Sport- und Freizeitangebot für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich zu machen, die daran teilhaben wollen. Das bedeutet auch, dass sozial schwach gestellte Kinder und Auswanderer an den Vereinsangeboten teilhaben können. Durch die gemeinsamen sportlichen Interessen werden Sprachbarrieren und kulturelle Vorbehalte abgebaut. In der Praxis werden dabei eine nachhaltige Gewaltprävention und eine wirksame Integration erreicht.

Zurzeit trainieren beim JSV Schwedt acht Mitglieder mit Migrationshintergrund. Im Mai 2016 hatte der JSV aufgrund der politischen Situation einen besonders großen Zulauf von arabisch sprechenden Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen. Sie hatten meist durch die Betreuung beim EJF oder der Schwedter Schutzhütte das Spiel am grünen Tisch kennengelernt und wollten nun diesen Sport etwas intensiver betreiben. Das war dauerhaft nicht so einfach zu realisieren, weil beim Trainingsaufbau im Sportverein zunächst großer Wert auf die richtige technische Ausbildung gelegt wird und das Training bestimmter Schlagarten eine wichtige Grundlage bildet. Dabei wird neben den körperlichen Fähigkeiten eben auch Konzentrationsvermögen und Geduld erforderlich. Trotz der Sprachbarrieren haben sich aber die Kinder und auch der Verein bemüht, diese unterschiedlichen Ansätze in Einklang zu bringen. Nicht immer ist das gelungen und das eine oder andere talentierte Kind hat sich dann doch lieber einer anderen Sportart zugewandt.

Am Beispiel der Familie El Khatib kann man aber sehen, wie die Integration auch sehr erfolgreich verlaufen kann. Ursprünglich stammt die Familie aus Palästina, lebte dann viele Jahre in Bengasi (Libyen). Der politischen Situation geschuldet mussten sie im Jahr 2014 auch Libyen verlassen. Von Bengasi gelangten sie mit dem Schiff nach Italien und von dort über Österreich nach Deutschland. Von der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt wurden sie über Prenzlau dem Landkreis Uckermark zugewiesen und kamen nach Schwedt.

Als der damals 19-jährige Abu Bakr im Mai 2016 mit einem Freund den Weg zum JSV fand, war seine große Familie bereits nicht mehr – wie noch viele andere – auf die Unterkunft in einem Heim angewiesen, sondern verfügten bereits über eigenen Wohnraum. Abu Bakr konnte anfangs nicht so gut Deutsch sprechen, aber mit ihm und seinem Freund Ahmad gelang die Verständigung mit Händen und Füßen auch so ganz gut. Beide waren sehr interessiert, alles richtig zu erlernen und wollten immer auch gerne mit anderen Vereinsmitgliedern spielen und trainieren. Weil Abu Bakr sich im Kreise der Tischtennisspieler wohl fühlte, dauerte es nicht lange und er brachte seine Brüder Mahmoud und Omar (damals zehn und sieben Jahre alt) zum Training mit. Abu Bakr verbesserte schnell sein spielerisches Können und half auch gerne bei den jüngeren Kindern als Trainerassistent mit. Inzwischen hat er die deutsche Sprache gut erlernt. Weil der Status der 11. Klasse aus Libyen hier nicht anerkannt wird, holt er zurzeit den deutschen Abschluss der 10. Klasse in der Abendschule Prenzlau nach. Außerdem absolvierte er bereits verschiedene praktische Einsätze im Pflegeheim, weil er anschließend eine Ausbildung in diesem Beruf wählen möchte.

Mahmoud zeigte sich von Beginn an sehr ehrgeizig und talentiert. Er hatte nach seiner Ankunft in Schwedt durch die Eingliederung in die erste Schulklasse schon gute Sprachkenntnisse und konnte im Verein oftmals als Dolmetscher helfen. Seine ersten großen Erfolge erzielte er bei den mini-Meisterschaften, wo er beim Orts- und Kreisentscheid die Gold- und beim Bereichsentscheid die Silbermedaille gewann. Inzwischen hat sich Mahmoud mit gerade zwölf Jahren schon einen Platz in der Landesliga-Schülermannschaft erkämpft. Mahmoud ist auf Grund seiner netten Art und seiner guten Trainings- und Wettkampfeinstellung bei allen Mitgliedern beliebt und hilft kräftig beim Training der Jüngsten mit. Seine Trainer sind überzeugt, dass er noch eine hervorragende sportliche Entwicklung vor sich hat. Auch Omar eifert bereits seinen Brüdern nach. Bei den mini-Meisterschaften holte er beim Orts- und Kreisentscheid jeweils Silber. Für sein Alter hat er schon ein gutes spielerisches Niveau erreicht. (rtü)