Sozialausschuss empfiehlt neue Kita-Satzung

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Sozialausschuss der Wasserstadt hat dem Parlament die künftige Kita-Beitrags- und Betreuungssatzung Fürstenbergs am Donnerstagabend empfohlen. Streit flammte dennoch wieder auf – wegen einer neuen Regelung zu den Schließzeiten der Kitas.

Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen zwar nach außerordentlich langer Diskussion den Stadtverordneten die Satzung zu beschließen. Es dürfte aber davon ausgegangen werden, dass die Schließzeiten, als Bestandteil der Satzung, auch am kommenden Donnerstag während der Sitzung des Stadtrates ein Thema sein werden.

Hintergrund ist eine Neuerung im Rhythmus der zeitweiligen Kita-Schließungen. Mit der soll laut Stadtverwaltung eine von nicht wenigen Eltern beklagte Ungerechtigkeit korrigiert werden, wonach nur die beiden Kitas in Blumenow und Bredereiche bislang zweiwöchentlich im Sommer schließen, die zentrale Fürstenberger Strolchen-Kita aber stets geöffnet bleibt, wenn auch in eingeschränktem Betrieb.

In Abstimmung mit Elternvertretern und in den Kita-Ausschüssen wurde dazu nach Aussage der verantwortlichen Amtsleiterin im Rathaus, Petra Obst, und Andreas Intress (die Linke) vom Sozialausschuss Einigung über die neue Regelung erzielt. Die besagt, dass nun auch die Strolchen-Kita für zwei Wochen dicht macht – unmittelbar nach „Havelspatzen“ und „Storchennest“. Einige Eltern und auch Ilona Friedrich, CDU-Stadtverordneten-Vorsitzende, zweifelten aber an, dass es dazu eine Einigung gab. Wobei Friedrich kein Hehl aus ihrer Verärgerung machte, dass sie in die Meinungsfindung nicht ausreichend einbezogen worden sei. Ferner hätten Eltern die Neuregelung nicht verstanden oder keine Kenntnis von ihr. Während der Sitzung bezweifelte eine Mutter außerdem, dass die zentrale Kita einfach so schließen könne, da gäbe es doch sicher Kapazitäts-Probleme. Außerdem sollte geprüft werden, ob nicht auch die Storchennest-Kita in Blumenow in einen Hort verwandelt werden könnte.

Lothar Kliesch (SPD) erinnerte daran, „es gibt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung der Betreuung, das heißt, wenn Eltern einen Bedarf signalisieren, müssen von der Kommune sowieso Plätze vorgehalten werden“, betonte er. Fachbereichsleiter Sebastian Appelt räumte ein, die Strolchenkita zu schließen sei durchaus eine Herausforderung. Aber falls der neue Modus funktioniert, hätte man mehrere Jahre eine berechenbare Regelung für die Eltern. Schließzeiten könnten zwar aus der Satzung entfernt werden, „dann ist das aber Geschäft der laufenden Verwaltung“. Friedrich warnte davor, Eltern und Erzieher für einen bestimmten Zeitraum in den Urlaub zu zwingen. Sie plädierte dafür, das Prozedere so zu lassen wie in den Vorjahren, so dass die Strolchen-Kita eingeschränkt öffnet.

Enttäuscht stellte Ina Hudicsek (Pro Fürstenberg) fest, dass trotz der intensiven Arbeit aller Beteiligten im Sinne einer sozial verträglichen Satzung nun alles negativ dargestellt werde. „Es gibt gerade bei den Beiträgen große Fortschritte für die Eltern“, betonte sie. Bereits für zwei unterhaltspflichtige Kinder werden nur noch 85 Prozent des Gesamtbetrages verlangt. Familieneinkommen von bis zu 1 600 Euro netto monatlich werden entlastet, nannte Intress ein Beispiel für die Sozialverträglichkeit der Satzung. „Das ist ein Riesenfortschritt.“ Mit anderen Worten, gerade die unteren Einkommensbereiche würden enorm entlastet.

Kein Problem hatte der Ausschuss schließlich mit formalen und redaktionellen Änderungen, die von der Stadtverwaltung außerdem angeregt wurden.