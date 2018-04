Passgenaue Jobs für Langzeitarbeitslose gefordert

Havelland (MOZ) Wolfgang Seelbach, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Kreistag und Mitglied des Ausschusses für Grundsicherung und Arbeit, fordert für Langzeitarbeitslose im Havelland passgenaue Jobs sowohl in der freien Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor. "In vielen Kommunen unseres Kreises gibt es Nachwuchsmangel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Deshalb halte ich die Diskussion über neue kommunale Stellen etwa in der Feuerwehr oder bei den Tafeln für durchaus sinnvoll. Gleichzeitig könnte eine verlängerte Lohnunterstützung die Arbeitsintegration in der freien Wirtschaft für Langzeitarbeitslose verbessern", sagte er.

Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosenzahl sinkt, dennoch gibt es im Havelland immer noch mehr als 5000 Langzeitarbeitslose. Dabei sind die Bedingungen für Niedrigqualifizierte derzeit günstig. So ließe sich in der Logistikbranche schnell einen Job finden und als Umpacker im Osthavelland immerhin zwei Euro über dem Mindestlohn verdienen. "Diese Angebote reichen aber nicht aus, denn es gibt neben der Qualifizierung auch noch andere Ursachen für Langzeitarbeitslosigkeit", so Seelbach weiter. "Wer ein Jahr arbeitslos war, kommt in der Regel nur mühsam wieder in den Arbeitsrhythmus. Deshalb sollten vor allem Heranwachsende beim Übergang von der Schule beziehungsweise der Ausbildung zum Beruf keine längere Pause mit unstrukturiertem Lebenswandel haben."

Drei Viertel der Langzeitarbeitslosen im Havelland litten an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Hälfte sei demotiviert und bei rund 40 Prozent fehlten Sozialkompetenzen wie Teamfähigkeit, wie Seelbach sich auf eine Recherche der Kreisverwaltung stützt. Bei 5.451 Langzeitarbeitslosen (Stand Dezember 2017) sei ein Integrationspotential von mehreren Hundert identifiziert. Immerhin konnte 2017 die Anzahl der Langzeitarbeitslosen im Havelland um 5,6 Prozent gesenkt werden. 322 Langzeitarbeitslose wurden integriert.