Bußgelder greifen zu kurz

Berlin (MOZ) Rasen, Drängeln und Falschparken auf deutschen Straßen wird teurer. Dafür haben sich die Verkehrsminister der Länder ausgesprochen und den Bund aufgefordert, Gefährder strenger zu bestrafen. Gut so. Wie viel Verkehrssünder zahlen müssen, ist unklar. Doch egal, wie die Höhe der Bußgelder ausfällt, sie greifen zu kurz. Allein mit Geld ist nicht zu lösen, wenn sich Fahrer Duelle in der Innenstadt liefern oder auf der Autobahn andere mit 160 km/h bedrängen. Es bedarf tiefgreifenderer Maßnahmen.

In anderen EU-Staaten sind die Bußgelder bereits hoch, es gibt aber nicht signifikant weniger Unfälle. In Italien zahlen Raser, die mehr als 20 km/h zu schnell sind, 170, in Norwegen 375 Euro. Hierzulande lag der Satz außerorts bisher bei 70 Euro. In die Brieftasche greifen zu müssen, reicht also nicht. Höhere Strafen muss man kombinieren mit Fahrverboten. Warum nicht denjenigen, der in einer Tempo-30-Zone mit 60 km/h durchbrettert, für einen Monat vom Verkehr ausschließen? Erst so tritt ein Lerneffekt ein.

Der Straßenverkehr sollte keine Zone sein, in dem sich der schnellere und stärkere durchsetzt. Solange höhere Bußgelder nicht mit weiteren Maßnahmen verknüpft werden, wird kein nennenswerter Effekt eintreten – leider.