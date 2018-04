Geschichten von Flucht und Freundschaft

Heike Ottilige

(MOZ) Zehdenick. Ein Mann, Utz Pannike, schlüpft am Montag in der Zehdenicker Klosterscheune in viele Rollen, rollt gleichzeitig Geschichte auf. Leider sind nur wenige Besucher am Vormittag gekommen, um dieses besondere Theaterprojekt zu erleben. Aber die Begeisterung bei den Gästen ist groß

„Das ist eine ganz tolle Aufführung. Schade, dass nur so wenige die Chance genutzt haben. Sie haben wirklich etwas Besonderes verpasst“, ist eine Zuschauerin im Anschluss noch immer sehr ergriffen. „Li und die roten Bergsteiger“ ist eine Produktion des Panischen NOt-Theaters in Kooperation mit den Landesbühnen Sachsen. Die Künstler touren zurzeit mit ihrem Theaterprojekt durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und hoffen, mit den Menschen, vor allem mit Schülern, ins Gespräch zu kommen. Eine gute Grundlage bildet das Stück des Dresdener Schriftstellers Max Zimmering allemal.

Aber von vorn: Utz Pannike schafft es, geschickt in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen und dem Publikum die einzelnen Personen näher zu bringen, spricht Dialoge, führt ganze Gespräche. Da ist Lydia, genannt Li, ein Mädchen aus gutem Hause. Sie wohnt mit ihrer jüdischen Mutter und dem Vater, Dr. Lux, im Dresden der 1930er Jahre. Durch einen Zufall lernt sie den jungen kommunistischen Bergsteigeraktivisten Robert kennen. Lis Mutter versucht, ihr die Augen der Klassenunterschiede wegen zu öffnen. Aber sie weiß auch, dass sie den Lauf der Welt nicht anhalten kann. Manche Wände sind nicht sichtbar, sind aber trotzdem vorhanden, versucht sie der Tochter klar zu machen. Nicht Zuneigung würde Robert für sie empfinden, sondern eher Dankbarkeit. Li hingegen ist von Robert immer wieder fasziniert, besonders davon, dass er für eine Kaukasusexpedition, an der sein Bruder Arthur teilnehmen soll, Geld sammelt.

Geschickt wechselt Utz Pannike die Rollen. Unterstützt wird er dabei von Claudia Reh, die das Stück mit Live-Painting begleitet. So wirft der Projektor die verschiedensten Motive an die Wand und färbt Gedanken gegebenenfalls auch schwarz. Oder es werden Gefühle mit Hilfe verschiedener Farben vermischt. Das Ganze klappt aufs Stichwort. Fließend sozusagen. Während sich Li und Robert trotz der Klassenunterschiede annähern und voneinander lernen, passiert viel im Dresden der 1930er Jahre. Schwester Ulrike wird aus der Praxis von Dr. Luxentlassen, da ein Hetzblatt gegen Juden provokant auf ihrem Schreibtisch liegt. Am Bahnhof werden die Teilnehmer der Kaukasusexpedition verabschiedet. Ein Verletzter wird in die Praxis des Vaters gebracht, Roberts Bruder wird verhaftet. So wechseln auch die Schauplätze immer wieder. Li und Robert fahren mit seiner Mutter nach Hohnstein, um den Bruder im Gefängnis zu besuchen. Li lenkt den Aufpasser geschickt ab, so dass Roberts Mutter alle wichtigen Informationen an ihren Sohn weitergeben kann.

Lis Familie muss fliehen, weil der Vater einem Kommunisten geholfen hat. Sie müssen das Nötigste packen und schwelgen dennoch in Erinnerungen. Roberts Familie hilft bei der Flucht nach Prag. Von dort geht die Reise weiter in die USA und die Familie blickt auf die alte Heimat, die sich gerade selbst auflöst.

Das sind viele Informationen innerhalb einer Stunde. Aber durch die lockere Art von Utz Pannike und dem geschickten Pinselstrich von Claudia Reh werden die Ereignisse trotz aller Tragik mit einer gewissen Leichtigkeit an die Zuschauer weitergegeben.

Die zum Teil projizierten Bilder wirken nachhaltig und erinnern an aktuelle Ereignisse. Menschen auf der Flucht, mitten in den Bergen, helfende Hände, freundschaftliche Gesten. Am Ende, wenn die Not vereint, spielen Klassenunterschiede keine Rolle.

Während der Theaterstunde greift Utz Pannike mehrmals in die Saiten seiner Gitarre und singt. Das lockert nicht nur auf, sondern verschafft Claudia Reh Zeit, die Bilder an der Wand zu aktualisieren.

Einen kurzen Moment hält das Publikum inne, bevor ordentlich applaudiert wird. Jörg Zieprig von der Zehdenicker Klosterscheune bedauert, dass die Schulen der Region nicht von dem besonderen Theaterprojekt Gebrauch gemacht haben, so dass der anschließende Theaterworkshop nicht stattgefunden hat. „Olaf Bechert hatte die Schulen sogar noch persönlich angeschrieben“, sagt er. „Mehr Werbung konnten wir nicht machen.“ Die Vorstellung am Sonntagabend war ein wenig besser besucht.

Nun tourt das NOt-Theater mit der Bergsteigergeschichte über das flache Land und hofft auf interessante Diskussionen.