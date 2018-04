Bernt Lund neuer ISK-Präsident

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Das Präsidium des Internationalen Sachsenhausen Komitees (ISK) hat Bernt Lund am Freitag in Oranienburg zum neuen Präsidenten gewählt. Der 93-jährige KZ-Überlebende tritt damit die Nachfolge von Roger Bordage an, der im August vorigen Jahres gestorben ist. Als Lunds Stellvertreter wurde Andreas Meyer (Deutschland) wiedergewählt. Auch Generalsekretär Dik de Boef (Niederlande) und Schatzmeister André Lassague (Frankreich) sind in ihren Ämtern bestätigt worden.

„Wir sind Bernt Lund außerordentlich dankbar, dass mit ihm noch einmal ein Zeitzeuge an der Spitze des ISK steht“, sagt Dik de Boef. Bernt Lund stammt aus einer sozialdemokratischen Familie, die politische Flüchtlinge unterstützte und Widerstand gegen die deutsche Besatzung leistete. 1942 wurde Lund von der Gestapo verhaftet und ins norwegische KZ Grini verbracht. Im März 1944 kam er ins KZ Sachsenhausen. Lund hat nach dem Krieg Politikwissenschaft studiert und war lange Jahre als Diplomat im Auswärtigen Dienst Norwegens tätig. Bisher vertrat er Norwegen als Vizepräsident im ISK.

Am Sonntag erinnert die Gedenkstätte Sachsenhausen an die Befreiung der KZ-Häftlinge vor 73 Jahren. Auf der zentralen Gedenkveranstaltung an der „Station Z“ sprechen um 15.30 Uhr Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Kulturministerin Martina Münch und Leon Schwarzbaum, Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Sachsenhausen. Schon ab 14 Uhr finden dezentrale Gedenkveranstaltungen einzelner Länder und Opfergruppen statt. Unter anderem wird eine Gedenktafel für die dänischen Opfer im KZ Sachsenhausen enthüllt. Bereits um 11 Uhr wird der Franz-Bobzien-Preis vergeben, mit dem die Stadt Oranienburg und die Gedenkstätte Sachsenhausen alle zwei Jahre Projekte in Berlin und Brandenburg auszeichnen, die in besonderer Weise die Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus mit gegenwärtigem Engagement für eine demokratische und tolerante Gesellschaft verknüpfen.