Rechnungshof zieht um

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der Landesrechnungshof soll noch vor der Landtagswahl im September 2019 aus dem Parlamentsgebäude ausziehen. In einem Schreiben von Finanzminister Christian Görke (Linke) an Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) wird ein privat vermieteter Bürotrakt im Villenviertel am Heiligen See als neuer Standort genannt. Der Rechnungshof favorisiere diese Unterbringung, heißt es.

Zuvor seien den Prüfern landesweit 17 Objekte angeboten worden. Allerdings hatte sich der Rechnungshof für einen Verbleib in der Landeshauptstadt ausgesprochen. Landeseigene Liegenschaften wie der Behördenstandort in Eberswalde hätten nicht alle 131 Mitarbeiter kurzfristig aufnehmen können, heißt es.

Der Finanzminister spricht in seinem Schreiben von „erheblichen finanziellen Mehrbelastungen“ für das Land, die durch den zehnjährigen Mietvertrag verursacht werden. Nach Informationen dieser Zeitung ist mit rund 50 000 Euro monatlich zu rechnen.

In der Zwischenzeit wachsen die Zweifel, ob der Rechnungshof überhaupt ausziehen muss. Die Landtagsverwaltung hatte dies vorangetrieben und mit dem wachsenden Raumbedarf argumentiert, falls bei der nächsten Landtagswahl auch die FDP ins Parlament einziehen würde. Jüngste Umfragen sehen die Partei jedoch nicht oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde. Außerdem ist fraglich, ob die drei fraktionslosen Abgeordneten, die bis zum Herbst vergangenen Jahres die Gruppe BVB/Freie Wähler gebildet hatten, wieder dem Landtag angehören werden.

Der Landesrechnungshof hat am Standort Potsdam rund 120 Mitarbeiter, in Cottbus sind es weitere 20, die in einer Außenstelle beschäftigt sind. Zu Beginn der Debatte hatte CDU-Chef Ingo Senftleben sich dafür ausgesprochen, die Behörde in Frankfurt oder in der Lausitz anzusiedeln. Mit dem Behördenumzug könnten berlinferne Landesteile gestärkt werden, argumentierte Senftleben.