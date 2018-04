Proben sind frei von Verunreinigungen

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem bei den jüngsten Laboruntersuchungen von Proben aus dem Frankfurter Trinkwassernetz keine coliformen Keime nachgewiesen wurden, gibt die Frankfurter Wasser- und Abwasser Gesellschaft mbH (FWA) in Absprache mit dem städtischen Gesundheitsamt Entwarnung und senkt den Zusatz von Chlor zur Desinfektion. „Innerhalb der nächsten 24 Stunden werden auch die leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen, die aufgrund der Chlorung aufgetreten sind, zurückgehen“, sagt FWA-Sprecherin Anne Silchmüller.

Die Desinfektion erfolgte seit 13. März im gesamten Trinkwassernetz der FWA. Davon betroffen waren die Städte Frankfurt und Müllrose mit allen Ortsteilen, die Gemeinde Jacobsdorf, Biegen sowie ein Teil des Versorgungsgebietes des Zweckverbandes Fürstenwalde, der von der FWA mit Trinkwasser beliefert wird, nämlich die Gemeinde Briesen sowie die Ortschaften Heinersdorf, Arensdorf, Hasenfelde, Petershagen und Treplin. Parallel zur Desinfektion wurden die insgesamt über 500 Kilometer Transportleitungen gespült sowie regelmäßig Proben nach einem Sonderbeprobungsplan, der neben den üblichen Messstellen weitere Schwerpunkte in Kitas, Arztpraxen und Seniorenheimen definiert, entnommen.

Zuvor waren seit Mitte Februar bei Routinebeprobungen an unterschiedlichen Messstellen Verunreinigungen entdeckt worden. Laut Gesundheitsamt handelte es sich um coliforme Keime, die in geringer Konzentration auftraten. Als coliforme Keime werden verschiedene Bakterien bezeichnet, die überall in der Natur vorkommen, im Boden genauso wie auf Pflanzen. Sie sind nicht gesundheitsgefährdend, aber sie sind ein Indikator dafür, dass mit dem Trinkwasser etwas nicht in Ordnung ist.

Inzwischen haben die Maßnahmen Wirkung gezeigt. Die letzten Proben wurden am Dienstag gezogen und am Donnerstagnachmittag in großer Runde von Mitarbeitern der FWA, des Gesundheitsamtes und der Aqua-Kommunal-Service GmbH (AKS) als zuständigem Labor ausgewertet. „Das Netz wird natürlich weiter kontrolliert“, sagt Anne Silchmüller. Die nächste Beratungsrunde findet am 23. Mai statt.

Die Ursache für die Verkeimung seien möglicherweise kleine Insekten, die durch die Belüftungsanlage in die Hochbehälter gelangten. „Wir überprüfen das derzeit und werden das Belüftungssystem optimieren, damit so etwas nicht wieder passiert“, sagt Anne Silchmüller.