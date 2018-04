Durchsuchungen nach Schüssen im „Dönerkrieg“

Dietmar Stehr

Kyritz (MOZ) Nach den Schüssen auf die Autos zweier türkischstämmige Imbissbesitzer in Kyritz haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mehrere Objekte in der Knatterstadt und weiteren Orten untersucht. Laut dem Neuruppiner Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer hat sich die Tatwaffe dabei nicht angefunden. Es seien aber mehrere Datenträger sichergestellt worden, die es nun auszuwerten gelte. Die Schüsse waren am späten 1. Januar in Kyritz abgefeuert worden. Schon in den Monaten zuvor war es zu teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Der Vorfall machte als „Dönerkrieg“ überregional Schlagzeilen.