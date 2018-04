Tiroler Auftakt zum Frühlingsfest

Matthias Henke

Zehdenick Die Zehdenicker Ruheständler gehörten am Freitag zu den ersten, die im Rund des Festplatzes vor der Bühne Platz nahmen. Beim Seniorennachmittag, der diesmal das Frühlingsfest der Havelstadt quasi eröffnete, verbreitete das Tschirgant-Duo aus Tirol Stimmung, nachdem Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) die Gäste begrüßt hatte. Einen Dank sprach das Stadtoberhaupt Organisator Torsten Holtfeuer aus, der mit mit vielen Partner beste Voraussetzungen für drei tolle Tage geschaffen habe. Vergangenes Jahr besuchten mehr als 2 000 Schaulustige das Fest.

Am heutigen Sonnabend ist der Schaustellerpark ab 11 Uhr geöffnet. Von 13.30 bis 16 Uhr wird auf der Bühne Programm geboten. Ab 20 Uhr ist Tanz und Party mit der Band „Roof Garden“ angesagt. Das Riesenrad und die anderen Fahrgeschäfte nutzen, können Festbesucher am Sonntag ebenfalls ab 11 Uhr. Parallel dazu findet ein Trödelmarkt auf dem Areal statt – beides bis 17 Uhr. Höhepunkt am Sonntag soll eine Kaffeetafel in Rot und Weiß werden, ab 14 Uhr. Alle Teilnehmer müssen sich komplett in Rot und Weiß kleiden. Geschirr und Tischdecken sollen ebenfalls in diesen Farben gehalten sein. Der Eintritt ist stets frei.