Ein Haus voller Leben

Patrik Rachner

Wustermark (MOZ) "Wohnen mit Comfort" heißt das Projekt, das die Volkssolidarität Havelland derzeit in Wustermark realisiert. Die bauliche Umsetzung schreitet von Tag zu Tag voran. Im Juli soll bereits Eröffnung gefeiert werden, wie Geschäftsführerin Andrea Merda-Piehl bestätigte. Alternative Wohnformen stehen bundesweit hoch im Kurs, darunter etwa Senioren-Wohngemeinschaften mit einem Höchstmaß an eigenem Gestaltungsspielraum. Auch die Volkssolidarität will auf dem Gebiet von neuen Wohnformen für ältere Menschen verstärkt Akzente setzen und den künftigen Mietern ein in Gesellschaft möglichst selbstbestimmtes Leben bieten. "Es wird ein Haus sein, indem das Leben pulsieren soll", betont Merda-Piehl deshalb auch. Das Motto für die Bewohner lautet gewissermaßen: "Ich will noch etwas vom Leben haben. Überhaupt soll für Angehörige Entlastung in dem Wohnquartier entstehen."

Am Standort Wustermark werden insgesamt 36 Wohnungen gebaut. Deren 22 sind als Appartements konzipiert, 16 als Zweiraumwohnungen. Darüberhinaus wird in dem Objekt, das sich laut Merda-Piehl optisch gut in die Umgebung einfügt, eine Tagespflegeeinrichtung integriert sein. Im Kellerbereich soll eine Hobby-Kreativ-Werkstatt für handwerklich Interessierte entstehen. Und: "Wir werden große Gemeinschaftsflächen anbieten, als Wohlfühloasen sozusagen." Übrigens: Eine Infoveranstaltung findet am 2. Mai in der Geschäftstelle, Finkenkruger Straße 16, um 17 Uhr statt.