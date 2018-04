Druck auf Gewerbegebiete wächst

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) In den Gewerbegebieten des Regionalen Wachstumskerns (RWK) Oranienburg-Hennigsdorf-Velten wird es eng. Die drei Städte wollen Firmenansiedlungen deshalb künftig stärker steuern.

Der Blick auf brachliegende Gewerbegrundstücke trügt. „Es mangelt nicht an Anfragen. Aber wir gucken inzwischen stärker, wer zu uns passt“, sagt Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD). Ähnlich halten es seine Amtskollegen Ines Hübner (SPD) aus Velten und Alexander Laesicke (parteilos) aus Oranienburg. „Gewerbeflächen werden knapp, wir müssen sehen, wie wir sie effektiver und zielgenauer vermarkten“, erklärte Hübner am Freitag beim Treffen der drei RWK-Bürgermeister mit Brandenburgs-Wirtschaftsstaatsekretär Hendrik Fischer in Hennigsdorf. Die Kommunen seien inzwischen gemeinsam damit beschäftigt, Entwicklungspotenziale in bestehenden Gewerbegebieten auszuloten. „Wir versuchen unter anderem, ungenutzte Flächen, zum Beispiel bei Bombardier, zu reaktivieren“, so Hübner.

Staatssekretär Fischer lobte die Bemühungen. Der RWK zähle zu den leistungsstärksten im Land. In den vergangenen Jahren hätten sich vor allem im Biotechnologie-Bereich viele neue Firmen angesiedelt. Zudem hätten sich Firmen wie das Takeda-Pharmawerk in Oranienburg oder der Stadler-Standort in Velten gut entwickelt. Fischer: „Das ist auch den RWK-Aktivitäten zu verdanken.“ Oranienburg, Hennigsdorf und Velten vermarkten die Wirtschaftsregion seit zwölf Jahren gemeinsam, begleiten Ansiedlungen, beraten Unternehmen und fördern die Austausch zwischen den Firmen. Seit 2006 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze laut RWK-Manager Gerald Zahn etwa ein Drittel auf aktuell rund 32 000 gestiegen.

Auch die Fachkräftegewinnung wird intensiviert. Künftig sollen die Firmen bei einer „Langen Nacht der Wirtschaft“ für sich als Arbeitgeber werben können. Um die die RWK-Arbeit zu unterstützen, überreichte Fischer zwei neue Förderbescheide über rund eine Million Euro.