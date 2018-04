EU-Gelder für eine Lausitz ohne Kohle

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Wo steht die Lausitz beim Strukturwandel im Vergleich zu anderen europäischen Kohleregionen? Und welche Rolle spielen EU-Hilfsgelder dabei? In einer am Freitag von den Grünen vorgestellten Studie ziehen Forscher ein positives Zwischenfazit. Es gibt aber noch Verbesserungspotenzial.

Das Ende der Kohle ist relativ nah. Noch in diesem Jahr soll ein erster Block im Kraftwerk Jänschwalde heruntergefahren werden. Es heißt, der Strukturwandel sei schon in vollem Gange. Aber wo steht die Lausitz tatsächlich? Das ist schwierig zu ermitteln. Forscher des Wuppertal-Instituts haben im Auftrag der Grünenfraktion im Europaparlament einen Versuch gewagt, indem sie die Verwendung von EU-Strukturhilfen in Kohleregionen untersuchten: Wird das Geld für die Planung einer Zeit nach der Kohle ausgegeben oder klammheimlich etwa doch für den fossilen Energiesektor?

Die Forscher zeigten sich positiv überrascht. In den untersuchten Jahren 2014 und 2017 wurde lediglich im polnischen Schlesien mit 4,3 Millionen Euro ein zudem überschaubarer Betrag in den Kohlesektor investiert. Die Lausitz wiederum ist im Vergleich Spitze darin, möglichst viel von den gewährten Hilfen direkt in Ideen für die Zeit nach der Kohle zu investieren.

Knapp 2700 Projekte wurden demnach in der märkischen und sächsischen Kohleregion mit EU-Strukturhilfen gefördert – von den insgesamt 132 Millionen Euro gingen 55 Prozent in die direkte Unterstützung des Strukturwandels. Vor allem über Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Stärkung kleinerer Betriebe. Als nicht direkter Beitrag zum Strukturwandel gelten allgemeine Ausgaben etwa für Umwelt, Bildung und Soziales.

Zum Vergleich: In Schlesien und im griechischen Westmazedonien liegt dieser Anteil lediglich bei jeweils rund 26 Prozent. In Polen dürfte es daran liegen, dass sich der politische Wille für einen schnellen Kohleabschied in Grenzen hält. In Schlesien bietet die Kohle noch 80 000 Menschen Arbeit, in der Lausitz sind es lediglich 8300 Jobs. In Westmazedonien mit einer Arbeitslosenquote von über 30 Prozent wiederum sind die aktuellen Nöte so groß, dass kaum jemand weit in die Zukunft blicken möchte. Ein Großteil der EU-Strukturhilfen wird für die Daseinsvorsorge ausgegeben, also zum Beispiel für Gesundheit und Bildung.

Die Grünen im Europaparlament und im Brandenburger Landtag ziehen aus der Studie für die Lausitz das Fazit, dass mit EU-Hilfsgeldern auch künftig viel für einen am Ende hoffentlich erfolgreichen Strukturwandel getan werden könne. Wenn man diese Mittel planvoll und zielgerichtet ausgibt und die Quote jener Gelder weiter erhöht, die direkt in Zukunftsprojekte fließen, so der Appell der Grünen an die Landesregierung.

„Die Auswahl der Förderprojekte erfolgt bislang eher zufällig. Hier wünschen wir uns klare und transparente Kriterien“, sagte die Landtagsabgeordnete Heide Schinowksy an die Adresse von Rot-Rot. Wenn es zum Beispiel um Projekte gehe, die den Kohleabbau etwas weniger giftig machen sollen, sei das schön und gut, aber kein Fall für EU-Hilfen, denn dem Strukturwandel helfe das nicht. Solche Vorhaben etwa zur Quecksilber-Reduzierung müssten die Kohle-Konzerne selbst finanzieren, fordert Schinowsky.

Es fehle nach wie vor „der große Bogen“ beim Strukturwandel in der Lausitz. „Wir brauchen ein Leitbild und einen Fahrplan für diese Entwicklung sowie eine klare Steuerung des Prozesses.“ Auch gelte es, in der Region offenzulegen, welche Hilfe die EU bereits leiste und was sie gemeinsam mit Land und Bund noch beitragen könne. Die Voraussetzungen seien nämlich gar nicht so schlecht wie allgemein angenommen werde.

Die Europaabgeordnete Ska Keller regt an, die Strukturhilfen in der kommenden EU-Förderperiode noch stärker auf den Strukturwandel in den Bergbauregionen auszurichten. „Wir brauchen ein spezifisches Programm für den fairen Wandel, das eine zielgerichtete Förderung von Regionen beim Kohleausstieg ermöglicht“, sagt sie.