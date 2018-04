Rettungsschwimmer gesucht

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Badesaison steht unmittelbar vor der Tür. Beim städtischen Freibad gibt es jedoch Problem: Auf die Ausschreibung für eine Stelle als Rettungsschwimmer(in) hat sich niemand beworben. Darüber hat die Verwaltung in dieser Woche in den Fachausschüssen informiert. Deshalb will sie die Stelle erneut ausschreiben.

Welche Auswirkungen es habe, wenn die Stelle nicht besetzt werden könne, wollte Petra Lunow (WG Insel-Gemeinden) in der Finanzausschusssitzung am Dienstagabend wissen. Das werde sich auf den Badebetrieb auswirken, mit reduzierten Öffnungszeiten, antwortete Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Deshalb wolle sich die Verwaltung grünes Licht geben lassen, um den Stellenplan zu ändern. Denn ursprünglich war die Stelle als befristete Teilzeitstelle ausgeschrieben. Jetzt schlägt die Verwaltung eine ganzjährige Vollzeitbeschäftigung vor. „Da es sich bei dem Freibad um einen Saisonbetrieb handelt, ist eine ganzjährige Beschäftigung dort nicht möglich, jedoch besteht im Bereich der Gemeindearbeiter ein entsprechender Bedarf an Arbeitskräften“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Es entsteht dadurch ein Mehrbedarf an Personalkosten von 21 500 Euro. „Es wäre schön, wenn sich der Bewerber bereit erklären würde, in der freiwilligen Feuerwehr mitzuarbeiten“, ergänzte Udo Schonert am Donnerstagabend im Wirtschaftsausschuss.

Wenn der Hauptausschuss am Dienstag dem veränderten Stellenplan zustimmt, das Votum sowohl des Finanz-, als auch des Wirtschaftsausschusses liegt vor, dann wird die Stelle sofort ausgeschrieben. „Wir haben keine Zeit mehr“, so der Bürgermeister.