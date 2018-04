Müllberge als Stadtfest-Schocker

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Farbeimer im Wald, Müllsäcke neben Glascontainern, Sofas an der Straße – Fürstenwalde kämpft mit einem dramatischen Anstieg illegal entsorgten Mülls. 164 Haufen wurden seit Jahresanfang festgestellt. Die Stadt arbeitet jetzt enger mit dem KWU zusammen, befragt Nachbarn und will Stadtfestgäste mit Müllhaufen schocken.

„Scheiße ist das.“ Susanne Aden spricht Klartext, wenn es um die Müllhaufen geht, die regelmäßig gegenüber ihrer Garage in der Mittelstraße liegen. „Wenn jemand Sperrmüll beantragt, können sie die Straße ganz vergessen. Dann stellt jeder noch was dazu“, ärgert sie sich. Dinge, die das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung des Landkreises (KWU) nicht mitnehme, blieben dann zwei bis drei Wochen liegen. Angezeigt habe sie das noch nie, räumt die Fürstenwalderin ein. „Ich wüsste gar nicht wo“, gesteht sie. Fürstenwaldes Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher empfiehlt das Sorgen-Telefon der Stadt (03361 557523). „In den Abendstunden wird es auf die Feuerwehr umgeschaltet, dann nimmt ein Kamerad von der Wache das Anliegen auf“, erklärt er.

Illegal entsorgter Müll entwickelt sich immer mehr zum Problem. „164 Haufen haben wir 2018 schon registriert. So viel hatten wir sonst im ganzen Jahr nicht“, verdeutlicht Malcher. 79 Fundstellen gab es in Mitte, 51 in Nord und 34 in Süd. Verstärkte Kontrollen seien nicht Grund des Anstiegs. Eine plausible Erklärung gebe es nicht wirklich. „Manchmal ziehen Flüchtlinge aus Wohnungen aus, müssen diese Besenrein übergeben, stellen alles raus und sind weg“, nennt er einen Klassiker.

Doch selbst beim KWU angemeldeter Sperrmüll darf nicht zum x-beliebigen Zeitpunkt raus gestellt werden. Erst ab 18 Uhr des Vortags des vereinbarten Termins ist das laut Stadtordnung erlaubt. Ein Bußgeld im „dreistelligen Bereich“ könne sonst fällig werden, sagt Malcher. Für gar nicht angemeldeten Sperrmüll, illegal entsorgten Hausmüll und anderes reicht der Rahmen von 5 bis 1000 Euro.

Die fünf Außendienst-Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind Sündern auf der Spur, öffnen Müllbeutel und suchen nach Hinweisen auf den Verursacher. Sie dokumentieren alles, setzen sich mit Vermietern in Verbindung, befragen Nachbarn anhand einer Checkliste und klären beim KWU ab, ob der Müll angemeldet ist. „Es gibt mehrere laufende Verfahren, in zwei Fällen konnte in den zurückliegenden fünf Monaten ein Verursacher ermittelt werden“, nennt Malcher einen Erfolg.

Doch meist kommen Täter ungestraft davon. Rund 1000 Euro zahlt die Stadt pro Monat für die Entsorgung des Mülls. „Und da sind noch nicht alle Personalkosten mit drin“, betont der Ordnungsamtschef. Bauhof-Mitarbeiter bewältigen das Aufkommen aufgrund ihrer „normalen“ Pflichten nicht allein.

Die Firma Bartsch aus Molkenberg erhält Aufträge von der Stadt. Sieben „Müllpunkte“ standen in dieser Woche auf der Liste von Christopher Bülow und Detlef Pelz. Im Gutswiesenweg in Süd fanden sie Sessel, eine Art Hundekorb, Scherben und anderen Unrat. „Es ist bedeutend mehr geworden mit dem herrenlosen Müll“, sagt Detlef Pelz. „Eigentlich kann man das alles umsonst entsorgen“, ergänzt der 59-Jährige kopfschüttelnd. „Man meldet das an, das KWU holt es weg.“ Zumal die Annahmestelle auch nur einen Katzensprung entfernt ist. „Wenn man die Sachen schon auf dem Hänger hat, kann man sie doch gleich dort abgeben“, findet Pelz. Dann ist die Ladefläche des Multicar voll. Die Annahmestelle „Alte Ziegelei“ in Alt Golm ist das Ziel. Nach der Sperrmüllrunde folgt dann die Müllrunde, wo noch einmal 700 bis 750 Kilogramm Unrat auf der Ladefläche landen.

Warum kann das KWU den Müll nicht mitnehmen, fragen sich manche. „Das dürfen wir nicht“, sagt Fuhrparkleiter René Schardin. Immerhin könnten Schränke und Sofas ja auch für einen Umzug am Straßenrand stehen. Zudem müssten dann die Menschen im ganzen Landkreis die Mehrkosten des Fürstenwalder Mülls über erhöhte Gebühren tragen.

Was also tun, um des Müllproblems Herr zu werden? Beim Stadtfest sollen die Bürger wach gerüttelt werden. „Es gibt verschiedene Ideen“, sagt Malcher. Den an drei Tagen illegal abgeladenen Müll auf der Festwiese aufzutürmen ist eine. Eine Collage von Müllberg-Fotos eine andere. Zudem werde das KWU einen Info-Stand aufbauen.

Info-Zettel, auch in arabischer Sprache, hätten bislang wenig Wirkung gezeigt. Auch mit Landschaftsplanern sei die Stadt im Gespräch, um Grünflächen so zu gestalten, dass diese nicht zum Müllabladen einladen. Nachbar werden gebeten, dass sie, wenn sie Zeuge einer illegalen Entsorgung werden, Anzeige zu erstatten. Das gehe auch anonym. Fotos der Aktion, mit erkennbarem Autokennzeichen, seien hilfreich, sagt der Ordnungsamtsleiter.